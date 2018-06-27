"Признаем, что десятилетия неоспоримых воздушных операций могут завершиться", – читаем в сообщении пресс-службы альянса. Они о себе думали, что асы. А мы их опустили с небес на землю.

Рожденный ползать, или Как НАТО захотело прыгнуть выше головы Your browser does not support HTML5 audio

"Что-то воздуху мне мало – ветер пью, туман глотаю…Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!". Знай натовцы Высоцкого и будь они честны хотя бы перед собой, взяли бы эти строки эпиграфом к своей новой стратегии ВВС. Между прочим, первой за все время существования альянса. Почти 70 лет как-то обходились и тут – на тебе: "а мне летать охота". На равных. Так и записали. "Впервые после холодной войны могут сложиться условия, когда превосходства в воздухе может не быть". Поэтому "ВВС НАТО должны быть способны обороняться от любого равного противника".

То есть, раньше они были не способны? Или не видели равного противника? А, нет. Они просто "геройствовали" только там, где не было равного противника. Но таких мест на земле не осталось. Дальше Россия. Вокруг нее да около все крутятся, крутятся, крутятся, крутятся. Как "эти "Жигули"… чем думают, я не знаю". А они теперь знают. Объявили свои воздушные силы "основной составляющей военного потенциала" и поручили сами себе вывести их на новый уровень боевой готовности.

Не то чтобы им чего-то не хватало. Напротив. Крыльев – как у стрекозы. Больше, чем у всех остальных. Вот только и вели они себя, как стрекоза. И не одно лето, а много лет полагали, что только им все можно. В смысле, разбомбить и стол, и дом. Но оглянуться не успели, как им "Су" катит в глаза. А еще системы ПВО, радиоэлектронная защита, киберсредства. Все это у НАТО лишь сейчас официально признано "способным оказать влияние на воздушные операции альянса".

Иначе говоря, это они нас должны благодарить, что они сами за ум взялись. А там – свод банальностей. То, что они назвали "стратегией" – это учебник для первого курса военного летного училища. "Вести боевые действия в любых районах и условиях, включая сильно защищенное пространство", быть готовыми "ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам", обязать спецсилы, морские и киберподразделения "лучше поддерживать авиацию разведкой, целеуказанием и данными после удара". Азы. Но они-то о себе думали, что асы. А мы их опустили с небес на землю.

Впрочем, у них и там – никаких условий. Танкам в Европе дороги мешают. Но хотя бы не дают сдачи. А в воздухе-то кроме облаков еще и русские. Натовских же пилотов учили, что они одни в небе воины. Но пара лет жестких перехватов – и куда что девалось. "Признаем, что десятилетия неоспоримых воздушных операций могут завершиться", – читаем в сообщении пресс-службы альянса. Ну, мы помним все эти операции. А их удары по сирийским деревням и сегодня освежают эту память вновь и вновь.

Но что касается схватки с теми, кто реально, а не фигурально выражаясь может опустить на землю, то "хоть немного еще постою на краю". Если это и не цель их воздушной стратегии, то самый подходящий для нее эпилог. Это ведь небо – без границ. А у возможностей есть потолок. Сами же благородному сосуществованию предпочли ползучее расширение. А рожденный ползать выше головы не прыгнет. Тем более, когда ее нет…

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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