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Вместо санкционного поля – зеленый газон. ВВП России растет на мундиале

16:4227.06.2018
(обновлено: 16:48 27.06.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк3-я международная специализированная выставка Импортозамещение3-я международная специализированная выставка Импортозамещение
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Италия задумывается о вреде санкций против РФ и предлагает – нет, не отменить их, – а хотя бы не продлевать бездумно и каждый раз это обсуждать. Что ж, пусть обсуждают, пока Россия встречает новых инвесторов.

Прошли те времена, когда польские и итальянские фермеры вываливали на дороги горы фруктов в знак протеста против российских ответных мер на санкции. Красивые акции в полях уступили место негодованию в кабинетах. Теперь уже крупные бизнесмены все настойчивее говорят о своем недовольстве происходящим.

Почетный караул в Квиринальском дворце - официальной резиденции президента Италии - перед встречей Карло Коттарелли и президента Италии Серджо Маттареллы
© REUTERS / Alessandro Bianchi
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Германия каждый месяц теряет из-за антироссийских санкций 618 миллионов евро, заявляют в бундестаге. Миллионные убытки подсчитывают и австрийские компании, некоторые из которых вынуждены переносить производства в другие страны, а то и в саму Россию, чтобы продолжать там торговать. Явно не того они добивались санкциями. Но на войне как на войне. Хоть она и торговая – законы те же. Санкции продлятся еще минимум год, а что будет потом – неизвестно. Не подсчитано, сколько еще за это время потеряют производители. И к тому же нет совершенно никаких гарантий, что если эти меры отменят, все будет как прежде – российские компании не сидят все это время, сложа руки, они работают и ищут новые пути. Европейцы, которые придерживаются такого же подхода, переводят производства в Россию и платят ей налоги. Так что жизнь налаживается, и чем дольше будет держаться санкционный режим, тем лучше к нему адаптируется российская экономика.

Флаг Австрии. Архивное фото
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
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Ведь свет в конце тоннеля пока не брезжит. Разве что в Италии в очередной раз предложили отказаться от автоматического продления санкций. То есть не отказаться от санкций вообще, не ослабить давление, чтобы облегчить жизнь и своим бизнесменам в том числе, а просто сесть и поговорить перед очередным продлением. В общем, пока готовы терпеть финансовые потери ради сомнительной политики. Потому что как бы ни жаловались производители, все-таки с трудом верится в то, что здравый смысл возобладает прямо сейчас, когда со всех сторон летят щепки в виде санкций, пошлин и угроз.

США, например, обещают расправу всем, кто будет сотрудничать с Россией и Ираном – врагами Америки то есть. Отдельно предупредили Турцию, которая несмотря на угрозы не отказывается от покупки российских ЗРК С-400. И она не одинока в своем желании вести торговлю с тем, с кем выгоднее, а не с Вашингтоном. 

Германский бундестаг в Берлине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Что заставляет Германию изменить отношение к санкциям? Мнение экономиста

Многих инвесторов не пугают черные краски, которыми Запад рисует Россию. А последние события в виде чемпионата, который поразил весь мир, наоборот, привлекают.

Западные аналитики отмечают, что ВВП в России вырос на два с лишним процента, а зависимость от экспорта нефти падает вместе с инфляцией.

Так что, пока Запад воюет на санкционном поле, в России проходят сражения на зеленом газоне – причем хозяйка явно выигрывает. Не голами – так ростом ВВП.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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