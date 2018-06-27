Не успел уехать – служи родине. Украина набирает новую армию

Остались еще на Украине не мобилизованные граждане. И этот недочет надо исправлять, считает секретарь СНБО Александр Турчинов, который призывает поставить под ружье еще полмиллиона человек.

Украина уже который год живет в мыслях о войне – готовится дать отпор неприятелю, видит его призрак в каждом событии, мобилизует население, просит оружия. Когда тема долго не меняется, внимание публики поддерживать все сложнее, поэтому время от времени с громкими заявлениями выступают различные мотивационные спикеры.

Сейчас "превратить каждый город в неприступную крепость" предлагает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Говорит, нужно еще 500 тысяч человек поставить под ружье – и вот тогда Украина сможет защититься от любого агрессора. Очевидно, пока этого не могут сделать ни платные националистические батальоны, ни регулярная армия, ни идейные участники АТО, переименованной в ООС (операция объединенных сил). Придется действовать тем, кто не прошел по состоянию здоровья и еще не успел уехать из страны. А это, во-первых, весьма сомнительные силы, а во-вторых, не очень многочисленные: согласно официальной статистике, населения становится все меньше – смертность превышает рождаемость, а все, кто может, уезжают на заработки в другие страны.

Не смогли уехать – значит, не убегут и от службы в дополнительной армии. Заставить их, видимо, можно только так, потому что идейное обоснование рассыпается за неимением доказательств – Россия не нападает, жизнь лучше не становится, власть по-прежнему не брезгует коррупцией. Защищать, в общем-то, и нечего.

Но деваться некуда. Если не решат противостоять нынешней власти, возьмут в руки ружья, встанут на въездах в города и будут спрашивать у всех въезжающих аусвайсы, а при наличии российского паспорта или подозрительного русского акцента – "винтить" на месте. Таковы законы военного времени, по которому, судя по всему, хочет жить Украина. Потому что мирной стране дополнительная армия из остатков населения вроде ни к чему.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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