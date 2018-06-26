Маленькая, но… Почему Дания противится "Северному потоку-2"

Копенгаген на распутье: с кем дружить? С теми, кто за "Северный поток-2", или с теми, кто против? Газу, конечно, тоже хочется. Но колется.

Дания, похоже, намеренно затягивает строительство "Северного потока-2". За ней остается последнее слово. Разрешение на прокладку 80% маршрута трубопровода уже дали Германия, Финляндия и Швеция. Не получено "добро" на датский участок: 53 км в исключительной экономической зоне возле острова Борнхольм и 83 – в территориальных водах Дании. При этом Копенгаген нарушает все мыслимые и немыслимые сроки рассмотрения заявки. Вместо положенных по правилам четырех месяцев ее рассматривают уже больше года.

За это время успели даже в законы внести специальные поправки, чтобы можно было отклонить заявку на строительство трубопровода в датских территориальных водах из соображений внешней политики и безопасности страны, Евросоюза и НАТО. Традиционных ссылок на экологические проблемы на этот раз уже мало – Дания получила все необходимые заключения экспертов.

Так что пришлось пойти на радикальные шаги. Ну а куда деваться. Ведь Вашингтон, похоже, выкручивает Дании руки. Для США "Северный поток-2" – как кость в горле. Так хочется заменить российский газ американским. А европейцы упорствуют, голосуют двумя руками за российское топливо, которое в разы дешевле и с гарантией доставки. Вот и ухватились Штаты за последний оплот, Данию. А она и ответить им толком не может. Не в том статусе, что Германия. Хотя Швеция и Финляндия тоже дали добро, пусть и не сразу.

С другой стороны, Копенгагену и с Берлином ссориться не с руки. Так что положение незавидное. Хотя на самом деле от Копенгагена мало что зависит. В конце концов, при строительстве "Северного потока-2" можно и маршрут изменить, чтобы трубопровод не заходил в датские территориальные воды. Это, конечно, будет подороже и похлопотнее, есть риск не успеть к концу 2019 года. Но это, как говорится, уже детали. Не зря же Германия заявляет, что для Евросоюза нет альтернативы газопроводу "Северный поток-2".

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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