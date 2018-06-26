Париж стоит мессы, или Как Эммануэль I Генриха IV спародировал

Сам Макрон твердит о кристальной чистоте своих помыслов. Потому и захотел открыть их понтифику. Иначе говоря, "крошка-сын к отцу пришел". А спросить-то и нечего. Во-первых, папы этого ответы уже давно поместили в книжках. Во-вторых, малец и сам грамотный. Затем и явился к Святому престолу, чтобы свое забрать. И не знания это или там откровения какие, а титул. Глава всех католиков удостоит главу всех французов звания Первого и единственного почетного каноника Собора Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме.
И после этого уже никто не станет спорить с тем, что есть все-таки в Эммануэле что-то от голубых, в смысле, кровей. Ведь повелось это от самого Генриха IV. Того самого Наварского, который ради трона и произнес ту фразу про сделку с совестью, перейдя из гугенотов в католики. Правда, до трона ему еще надо было дожить. Но ему это удалось. Всего лишь перекрестился. И после Варфоломеевской ночи он проснулся. А потом в 1604-ом, уже королем, закрепил за собором на Латеранском холме права на доходы с аббатства Клерак в Аквитании. Тот услугой за услугу закрепил за всеми правителями Франции титул этого самого почетного каноника.
На рубеже XIX-XX веков в Париже решили, что светской власти это ни к чему. Закон 1905 года о разделении церквей и государства установил железное правило: республика не признает ни один культ. Опять же, зачем, если глас народа – глас божий. Но потом подумали, что если сам Боже об этом народу скажет, то лишним не будет. С середины прошлого столетия почетная грамота Ватикана для французских лидеров – это опять традиция. От нее не отступил даже, как о нем поговаривали, атеист Миттеран. Правда, принял титул по-тихому – без посещения папы римского, а в скромной домашней обстановке. Так же поступил и социалист Олланд.
А Макрону захотелось публичности. И вроде ему кажется, что у него и так все как у Христа за пазухой. Но когда кажется, перекреститься надо. Лучше при всех. Генрих IV, как гласит о нем молва, делал это не единожды. Из католиков он вернулся в протестанты, а потом вновь "переобулся". Однако Эммануэль I своего далекого предшественника способен даже превзойти. Если не по количеству, то по качеству. В нынешней Франции все идет к тому, что если он захочет переизбраться, то Париж ему может стоить намаза.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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