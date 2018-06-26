Как правило, руководители Французской республики принимали почетный титул от римских пап непублично, а, так сказать, в домашней обстановке. Но сейчас правила другие. Потому как очень надо.

Париж стоит мессы, или Как Эммануэль I Генриха IV спародировал Your browser does not support HTML5 audio

С некоторых пор максиму про то, что Париж стоит мессы, используют как оправдание выбора между убеждениями и выгодой. Естественно, в пользу выгоды. Как правило, делают это в случаях, которые уже не имеют ничего общего ни с мессой, ни с Парижем. Но на этот раз все сошлось. Президент Макрон в Ватикане. И даже главная католическая газета Франции La Croix полагает, что это от лукавого. По мнению редакции, исчерпав свой электоральный ресурс, хозяин Елисейского дворца стремится пополнить его за счет истинной веры.

Сам Макрон твердит о кристальной чистоте своих помыслов. Потому и захотел открыть их понтифику. Иначе говоря, "крошка-сын к отцу пришел". А спросить-то и нечего. Во-первых, папы этого ответы уже давно поместили в книжках. Во-вторых, малец и сам грамотный. Затем и явился к Святому престолу, чтобы свое забрать. И не знания это или там откровения какие, а титул. Глава всех католиков удостоит главу всех французов звания Первого и единственного почетного каноника Собора Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме.

И после этого уже никто не станет спорить с тем, что есть все-таки в Эммануэле что-то от голубых, в смысле, кровей. Ведь повелось это от самого Генриха IV. Того самого Наварского, который ради трона и произнес ту фразу про сделку с совестью, перейдя из гугенотов в католики. Правда, до трона ему еще надо было дожить. Но ему это удалось. Всего лишь перекрестился. И после Варфоломеевской ночи он проснулся. А потом в 1604-ом, уже королем, закрепил за собором на Латеранском холме права на доходы с аббатства Клерак в Аквитании. Тот услугой за услугу закрепил за всеми правителями Франции титул этого самого почетного каноника.

На рубеже XIX-XX веков в Париже решили, что светской власти это ни к чему. Закон 1905 года о разделении церквей и государства установил железное правило: республика не признает ни один культ. Опять же, зачем, если глас народа – глас божий. Но потом подумали, что если сам Боже об этом народу скажет, то лишним не будет. С середины прошлого столетия почетная грамота Ватикана для французских лидеров – это опять традиция. От нее не отступил даже, как о нем поговаривали, атеист Миттеран. Правда, принял титул по-тихому – без посещения папы римского, а в скромной домашней обстановке. Так же поступил и социалист Олланд.

А Макрону захотелось публичности. И вроде ему кажется, что у него и так все как у Христа за пазухой. Но когда кажется, перекреститься надо. Лучше при всех. Генрих IV, как гласит о нем молва, делал это не единожды. Из католиков он вернулся в протестанты, а потом вновь "переобулся". Однако Эммануэль I своего далекого предшественника способен даже превзойти. Если не по количеству, то по качеству. В нынешней Франции все идет к тому, что если он захочет переизбраться, то Париж ему может стоить намаза.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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