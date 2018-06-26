Если Джеймс Мэттис хочет удержаться при Белом доме, ему стоит посмотреть один старый советский мультфильм. А потом найти подходящего волка.

Жил-был "пес", или Как шеф Пентагона стал "свадебным" генералом Your browser does not support HTML5 audio

Если не считать родственников Дональда Трампа, то шеф Пентагона Джеймс Мэттис остался последним вип-чиновником из первого президентского набора. На прочих ключевых постах люди уже сменились, на некоторых – так и по второму кругу. А экс-генерал морской пехоты держится. Правда, как прознали американские СМИ, уже все больше в ранге "свадебного" генерала. По их сведениям, лидер Соединенных Штатов стал меньше прислушиваться к своему министру обороны и разве что метку "игнор" на него не навесил.

Мэттис, например, не знал о том, что хозяин Белого дома решил выйти из соглашения по иранской ядерной программе. О том, что Трамп приостановит учения с Южной Кореей, он тоже услышал во время пресс-конференции после саммита в Сингапуре. Врасплох застало его и заявление главы государства о том, что поручил Пентагону создать новый род войск – военно-космические силы. С досады Джеймс даже не сразу сообразил, что сказать. Пробубнил что-то насчет "только намерений". И лишь потом назвал образование "звездной стражи" преждевременным.

А через несколько дней после этого СМИ и поведали о симптомах утраты президентского доверия. Пишут, что Трамп устал от того, что Мэттис "тормозит его политические решения". Не нравится ему также, что генерал "смотрит на него сверху вниз". Как сказали бы у нас, словно солдат на вошь. И это при их-то разнице в росте. Не говоря уже о разнице в статусе. Трамп, если верить масс-медиа, военному министру теперь даже не звонит. А это, уверяют они, верный признак грядущих кадровых перемен.

Впрочем, они никогда не жили душа в душу. В этом не было необходимости. Для этого у Трампа есть жена, с которой, к слову, по его признанию, у него сейчас идиллия. Как он сказал, "мы с Меланьей так хорошо еще не ладили". О Мэттисе он такого сказать не может. Первый раз кошка между ними пробежала в лице трансгендеров. Шеф Пентагона не подчинился приказу Верховного главнокомандующего, запретившего призыв в армию не пойми кого. Суд потом тоже признал это распоряжение незаконным, но на отношение президента к Мэттису это уже не повлияло. Трамп затаил.

Между тем бравый вояка и брался в обойму в качестве баланса гражданскому Тиллерсону. Как тогда считалось, миролюбивого Рекса с его российским орденом Дружбы должен был уравновесить ястреб по кличке "бешеный пес". Тем паче что одного Рекса Капитолийский холм точно бы не пропустил. Но Тиллерсона уже нет. А самого Мэттиса Трампу уравновесить теперь некем. Вот он и вспомнил совет бывалых кинологов: тот, кто заводит злую собаку, должен всегда иметь под рукой намордник. Трамп своего военного министра просто перестал слушать.

Это еще не значит, что над главой Пентагона сгустились тучи. Но, кажется, что если он хочет удержаться при Белом доме, ему стоит посмотреть наш мультфильм "Жил-был пес". Правда, потом еще надо будет найти подходящего волка.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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