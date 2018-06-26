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В Литве иммиграция превысила эмиграцию! Победа? Нет – перемога

15:1026.06.2018
(обновлено: 15:43 26.06.2018)
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© Fotolia / proslgnВид на город Вильнюс, ЛитваВид на город Вильнюс, Литва
© Fotolia / proslgn
Радостное событие произошло в Литве. Впервые количество приехавших в страну превысило количество уехавших. Но тех, кто вгляделся в цифры повнимательнее, постигло разочарование.

У каждого из нас, даже самого беспечного и счастливого, есть какая-нибудь тема, о которой неприятно думать. Даже если все вокруг прям очень хорошо. Только вспомни – сразу настроение портится. У государств, которые созданы из людей и вообще подозрительно на них похожи, картина такая же. Есть темы, которые лучше не вспоминать. Они сразу начинают тревожить сердца и беспокоить умы. 

Поезд Киев-Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Прибалтике такая тема – демография. Напомни о ней любому политику – и он сразу начинает хмурить лоб, утыкаться в телефон или виновато искать выход из помещения. Свободное, правильно воспитанное и на нужном языке говорящее население продолжает уезжать за моря и бугры. И почему-то не хочет возвращаться. 

Оптимисты поседели, не выходят из стрессов и имеют все признаки ипохондрии. Они устали объяснять, что еще немного, еще чуть-чуть – и цифры эмиграции начнут снижаться. Скептики цинично замечают, что, да, всему есть предел. Когда уедут все, кто может ехать, цифры действительно улучшатся. 

И вот наконец-то в Литве статистики принесли радостную весть: в мае количество приехавших превысило количество уехавших. Неужели все-таки преодолели, неужели перемогли? Не веря своим глазам, стали вглядываться в цифры. И не поверили своим глазам еще раз.

Акция протеста в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Оказывается, литовцы себе не изменяют и по-прежнему продолжают уезжать, там по всем показателям минус. Но руку помощи протянули наши друзья из страны победившей незалежной демократии. Как только появилась возможность, трудолюбивые ребята из почти что "цэевропы" стали помогать душами населения настоящей "цэевропе". А предприимчивые литовцы быстренько организовали на этом бизнес, сделав в стране стартовую площадку для бегущих. Бежишь? Получи у нас кроссовки и бортовой номер. 

Скептики опять давай язвить. Вот мы, говорят, все создаем Литву для литовцев. Она им так нравится, что они от переизбытка чувств почему-то уезжают. Мы боремся за демографические показатели и, наконец, видим неплохой результат. Но как быть с "Литва – литовцам"? Ведь у этих ребят ярко выраженный славянский акцент. И, как правило, совсем не на литовском языке. Оптимисты успокаивают: украинцы в Литве транзитом. Скептики парируют: а какой тогда толк от этих цифр? Что празднуем? Какая тут победа? Максимум – перемога. В общем, какие-то очередные непонятные и противоречивые ощущения. Вроде и люди никуда не делись, а свои продолжают пропадать.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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