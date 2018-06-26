Вопросы по допингу есть – но не к нам. В США и Британии слишком суетятся

Во время тренировки игроков сборной Ирана перед матчами чемпионата мира по футболу 2018

Во время тренировки игроков сборной Ирана перед матчами чемпионата мира по футболу 2018

ФИФА сняла со сборной России по футболу все вопросы о допинге. С выводами расследования согласились даже в WADA. Вот только некоторые в США и Британии все равно не унимаются и требуют новых проверок. К чему бы это?

Никаких проблем с допингом в российском футболе нет. Выявить какие-либо нарушения не удалось. Все обвинения строятся на выборочных фактах. Так отреагировала ФИФА на скандальную публикацию в британском издании Mail on Sunday о том, что Международная федерация футбола якобы "покрывает" Россию.

Особенно возмутило федерацию то, что автор публикации даже не упоминает, что ФИФА совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) еще до начала Чемпионата мира провела специальное расследование. Его результаты позволили снять все подозрения с российских футболистов.

Но, очевидно, кого-то это не устраивает. Сразу несколько журналистов (опять же британских) потребовали нового расследования. В этот раз поводом для подозрения стали победы сборной России над футболистами из Саудовской Аравии и Египта. В двух матчах россияне забили восемь голов. "Каким образом команда, занимавшая в рейтинге ФИФА строчку ниже Кабо-Верде, вдруг нашла в себе силы и смогла опередить в групповом этапе остальные команды?", – задается вопросом The Telegraph.

Это же издание (вновь совпадение) выбрал для своего обращения и глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт. Он указал на то, что игроки сборной России вошли в тройку самых "бегающих" игроков Чемпионата мира и потребовал проверить, в чем причины такой физической формы футболистов. При этом к самим игрокам у американской стороны претензий нет, все они адресованы спортивным чиновникам.

Министр спорта России Павел Колобков, комментируя слова главы USADA, посоветовал американскому агентству заниматься своими делами, то есть вопросами допинговой политики внутри США. При этом врач национальной команды Эдуард Безуглов рассказал, что российские футболисты в период подготовки к первенству сдали порядка 300 допинг-проб и все они оказались чистыми. Залогом хорошей физической формы медик назвал мастерство тренерского штаба, хорошую подготовку спортсменов и огромную поддержку всей страны.

Но если пользоваться логикой британских журналистов, то и к самим англичанам могут возникнуть вопросы. Какие препараты принимают их футболисты, которые обыграли команду Панамы со счетом 6:1?

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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