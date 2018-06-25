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Прибалтика как слабое звено: США в ужасе от восточного фланга НАТО

18:3225.06.2018
(обновлено: 18:35 25.06.2018)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские морпехи во время военных учений Baltops 2018 недалеко от Немирсеты в Клайпедском районе, Литва. 4 июня 2018Американские морпехи во время военных учений Baltops 2018 недалеко от Немирсеты в Клайпедском районе, Литва. 4 июня 2018
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские генералы в шоке. Вдруг завтра война с Россией, а альянс не готов. И не важно, что Москва ни на кого нападать не собирается. Под постоянные разговоры о российской угрозе так удобно выбивать у Европы преференции для США.

В Вашингтоне чудовищно встревожены перспективами военного конфликта с Россией, если она вздумает совершить "коварное нападение" на Прибалтику. То, что такое может случиться, вроде как уже даже не обсуждается. Никакие логические объяснения – а зачем это нужно Москве – нынешний политический жанр не предусматривает. Власти, к примеру, Литвы, причем на самом высоком уровне, постоянно стращают Запад якобы агрессивными намерениями России по поводу Прибалтики и призывают Европу и Америку быть настороже, усиливая присутствие НАТО на восточных рубежах. Понятно, что Вильнюсу это надо, прежде всего, для того, чтобы поддерживать ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию за счет иностранной поддержки на минимально приемлемом уровне. Но ведь и тем же американцам поддержание мифа о "российской угрозе" крайне выгодно. Почему – скажем чуть ниже. Сначала – о характере опасений, связанных с якобы вероятным конфликтом альянса с Россией в Прибалтике.

Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
© AFP 2018 / ANP/Robin van Lonkhuijsen
Политолог рассказал, что стоит за словами в НАТО о "плохих дорогах" Европы

Оказывается, как считают американские генералы, НАТО просто не сможет оказать своевременную помощь этому региону в случае нападения восточного соседа. Причин сразу несколько: слишком узкие и плохие дороги, деградирующая инфраструктура, а также ненадежные мосты, которые попросту не выдержат американские танки, рухнут под их весом. Но это еще полбеды. Вторая ее половина – бюрократические препоны.

Военная техника и военнослужащие ведь будут вынуждены оперативно пересекать границы европейских стран, чтобы "подтянуться" к линии фронта из глубины Европы, с крупных баз. И это может превратиться в бесконечные согласования и заполнение необходимых документов. Чтобы пересечь территорию Германии и Польши американским военным чиновникам придется заполнять 17 различных форм. Надо думать, на это уйдет уйма критически важного времени с точки зрения реагирования на опасность. Оно, мягко говоря, молниеносным не получится. Кстати, тревоги представителей Вашингтона уже получили своеобразное подтверждение в ходе учений, на которых был имитирован конфликт с Россией. Выяснилось, что именно логистика стала причиной гипотетического поражения НАТО. США в связи с этим приходят к выводу, что они должны быть быстрей России. В общем, быстрее, выше, сильнее, а значит – эффективнее. Пока дело обстоит наоборот. 

Флаги Литвы в Вильнюсе
© AFP 2018 / Petras Malukas
"Россия готова напасть": Литва стращает Запад "агрессией Москвы"

Все эти страшилки и самокритика перед лицом "чудовищной опасности", разумеется, имеют сугубо прагматическую основу. Например, политическую: банальное поддержание нужного антироссийского градуса. Финансовую: грех ведь не выделить дополнительные средства на борьбу за общее дело сопротивления злокозненному "агрессору". Но не менее важен и еще один элемент: говоря о бюрократических трудностях при пересечении европейских границ, американцы явно хотят для себя режима наибольшего благоприятствования. Прозрачно намекают. В идеале – свободного перемещения военной техники и людей по всем европейским государствам НАТО. Ну, формально чтобы не было проблем с оперативностью при конфликте с Россией. А на самом деле – для исчерпывающего военного контроля над своими союзниками, некоторые из которых в последнее время впали во фронду и стали непозволительно позитивно рассуждать о России. Более того, призывать к восстановлению с ней нормальных отношений. Прибалтике, конечно, свободное перемещение американцев в форме и их танков, наверное, только на руку. Они люди денежные. А вот той же самой Германии стоило бы лишний раз призадуматься. Ей и американских военных баз хватает.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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Уругвай
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Матч окончен
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