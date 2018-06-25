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Экономика с препятствиями. США устраняют соперников

13:4825.06.2018
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© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп во время выступления на заседании Национального космического совета в Вашингтоне. 18 июня 2018Дональд Трамп во время выступления на заседании Национального космического совета в Вашингтоне. 18 июня 2018
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы все страны открыли свои рынки для американских товаров, при этом сами поставляли что-то в Америку только с учетом больших пошлин. Fair play, так это у американцев называется.

Американская экономика должна работать только на экспорт, уверен президент страны Дональд Трамп. Он предлагает всем торговым партнерам США убрать все препятствия, открыть двери своих магазинов и закрыть собственные производства. Формально, конечно, он предлагает избавиться от "искусственных торговых барьеров и пошлин", но на деле это означает примерно следующее: откажитесь от своей экономики в пользу американской.

Президент США Дональд Трамп на митинге в Миннесоте. 20 июня 2018
© AP Photo / Susan Walsh
"Война по всем правилам". Экономист о призыве Трампа по торговым пошлинам

Интересно, захочет ли кто-нибудь это сделать. Особенно учитывая, что Трамп ничего не предлагает взамен – он ведь не обещает даже отказаться от собственных пошлин: 25-процентных на сталь и 10-процентных на алюминий. Более того, утверждает, что можно и больше, если партнеры не пойдут навстречу.

Вероятно, американский президент полагает, что раз уж он сам начал этот бег с барьерами в мировой экономике, то может и устанавливать правила гонки. Например, скомандовать бегуну в синей футболке с желтыми звездами, чтобы тот начал прыгать на одной ноге и с закрытыми глазами. Звездно-полосатый атлет уверен, что тот так и попрыгает, позволив ему самому вырваться далеко вперед.

Но соперник пока не сдается: устанавливает сборы на импорт американских товаров на 2,8 миллиарда евро. И кричит в спину, что все простит и уберет барьеры, если США уберут свои.

Флаги США и ЕС
© AFP 2018 / John Thys
Экономист: последствия торговой войны США и ЕС могут быть катастрофическими

Долго ли они так смогут бежать – неизвестно. Но болельщики с обеих сторон уже нервничают. Америка "движется к пропасти", если верить конгрессмену-республиканцу Энди Биггсу. Он уверен, что еще лет 10 – и долг в 21 триллион и непомерные государственные расходы приведут страну к кризису.

Так может европейцам лучше и не бежать в ту сторону? Но куда тогда, если их американские партнеры выстроили барьеры со всех сторон, а где-то и вовсе оставили мины? За торговлю с Россией и Ираном можно получить от Вашингтона. А как Евросоюзу вести себя в торговой войне США с Китаем, пока вообще не очень понятно.

И что же остается? Принять условия Вашингтона и прыгать на одной ноге в пропасть вместо него? Или отказаться от сотрудничества с крупнейшим партнером и думать самим за себя?

Выбор непростой, но от него, пожалуй, зависит будущий облик всей мировой экономики.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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