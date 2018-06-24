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От АНБ до КГБ в Латвии – один шаг. И его уже сделали

10:0024.06.2018
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© РИА Новости / Сергей МелконовПерейти в фотобанкМашина полиции на улице Старой РигиМашина полиции на улице Старой Риги
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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В Латвии решили переименовать одну из спецслужб – на американский манер. Но не тут-то было: оказалось, что нельзя. Поэтому пришлось возвращаться к истокам.

Служб мало не бывает. Особенно, когда они все заняты важным делом – отчетами о проделанных работах. Поскольку независимость гордой Латвии от других более наполненных стран не обсуждается, то встает вопрос о том, как это сокровище сохранить. Безопасности тоже много не бывает. Даже если она есть, то все время норовит уйти в отпуск. Когда вы точно знаете, что ваш сосед только притворяется приличным человеком, а на самом деле – тайный  пьяница и дебошир с непонятными намерениями, то постоянно приходится держать ухо на пульсе событий. Да и внутри тоже всяких умников хватает. 

Площадь Ливов в Риге, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кто тут в Латвии национально не гордится? Стыдитесь, товарищ, вам штраф!
На данный момент в Латвии сразу три спецслужбы, отвечающие за сохранность безмятежности страны: Полиция безопасности, Бюро по защите конституции и Служба военной безопасности и разведки. Подозрительные типы утверждают, что это много – мол, есть разведка и контрразведка, а остальное зачем? Даже подписи под петицией собирают – чтобы Полицию безопасности ликвидировать. Или еще мнения высказываются, что, мол, в стране ничего не происходит, а деятельность изображать надо – вот, значит, и ловят не шпионов, а всех, кто плохо лежит. Это или поверхностный, или откровенно враждебный взгляд. Мнение, что угрозы нет – уже угроза. Ставится под сомнение работа, а  значит, товарищи, и зарплата ценных сотрудников. А вы говорите – нет  угроз. 

Но что-то делать все-таки надо, а людей и структуры – беречь. Поэтому решили Полицию безопасности переназвать. Из ПБ сделать СНБ – Службу национальной безопасности. По типу американской АНБ. Хлопнули по рукам и работа закипела. 

Но бывает так, что заходишь на полезный сайт, проходишь процедуру регистрации, вводишь случайные пароли, заполняешь анкету фиктивной информацией, а на выходе тебе отказывают по причине того, что такое имя уже существует. Так и тут, выяснилось, что уже есть УНБ – Учреждение национальной безопасности, которое занимается защитой государственной тайны.

Работа с документами в Национальном архиве Великобритании
CC BY 3.0 / The National Archives (UK) /
Пыльным "мешком ЧК" по голове: на латвийских историков завели дело
Служб много, все заняты, все названия разобраны. Страна небольшая, вызовов много, всем тесно. Думали-гадали. С "национальной безопасностью" никак не выходит. Может, слово "служба" на второе место переставим – "Национальная служба безопасности"? Но тогда на ФСБ будет похоже – нельзя. Давайте на "государственную" заменим. Служба государственной безопасности или СГБ. Красиво? Ловко? Значимо? Вот и хорошо. Вот и сейм сказал "вот и хорошо" и одобрил. 

Правда, некоторые тут же начали злословить и хохмить: а это, мол, ничего не напоминает? Поговаривают, что даже лица не только похожи, но и иногда тоже те же. И вообще, мол, не мучайтесь, называйте сразу "комитетом" – не будет кривотолков. И страха – а стало быть и любви к государству – станет в разы больше. Смейтесь, шутнички. Ничего, последним все равно смеется тот, кто работает в службах. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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