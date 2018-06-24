От АНБ до КГБ в Латвии – один шаг. И его уже сделали

Служб мало не бывает. Особенно, когда они все заняты важным делом – отчетами о проделанных работах. Поскольку независимость гордой Латвии от других более наполненных стран не обсуждается, то встает вопрос о том, как это сокровище сохранить. Безопасности тоже много не бывает. Даже если она есть, то все время норовит уйти в отпуск. Когда вы точно знаете, что ваш сосед только притворяется приличным человеком, а на самом деле – тайный пьяница и дебошир с непонятными намерениями, то постоянно приходится держать ухо на пульсе событий. Да и внутри тоже всяких умников хватает.
Но что-то делать все-таки надо, а людей и структуры – беречь. Поэтому решили Полицию безопасности переназвать. Из ПБ сделать СНБ – Службу национальной безопасности. По типу американской АНБ. Хлопнули по рукам и работа закипела.
Но бывает так, что заходишь на полезный сайт, проходишь процедуру регистрации, вводишь случайные пароли, заполняешь анкету фиктивной информацией, а на выходе тебе отказывают по причине того, что такое имя уже существует. Так и тут, выяснилось, что уже есть УНБ – Учреждение национальной безопасности, которое занимается защитой государственной тайны.
Правда, некоторые тут же начали злословить и хохмить: а это, мол, ничего не напоминает? Поговаривают, что даже лица не только похожи, но и иногда тоже те же. И вообще, мол, не мучайтесь, называйте сразу "комитетом" – не будет кривотолков. И страха – а стало быть и любви к государству – станет в разы больше. Смейтесь, шутнички. Ничего, последним все равно смеется тот, кто работает в службах.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
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