Когда в Европе не хотят, а в США не могут. Судьба НАТО под вопросом?

Разногласия между США и странами Европейского союза достигли такого уровня, который угрожает дальнейшему существованию НАТО. Глава альянса делает страшное признание и знает, кто во всем виноват.

Америка и Европа должны объединиться, чтобы не допустить развала трансатлантического партнерства, призывает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как пишет издание The Guardian, глава альянса уверен, что разногласия между США и странами Европейского союза достигли такого уровня, который угрожает дальнейшему существованию НАТО. Небывалое раньше напряжение между Европой и Америкой спровоцировал Дональд Трамп.

Возможно ли, что НАТО, призванное защищать от внешних угроз, может развалиться изнутри из-за мелочных разборок, кто не заплатил за банкет? Предыдущая администрация Белого дома не придавала особого значения этим "мелочам". И каждый платил, сколько считал нужным. Положенные по уставу 2% бюджета вкладывали только Великобритания и США. Да и понятно: не деньги же главное, главное – сомкнуть ряды против общего врага.

Но Дональд Трамп – прежде всего бизнесмен, и он решил раз и навсегда навести порядок в этой бухгалтерии. Всякие альянсы, советы, соглашения по климату, по его прагматичному расчету, только съедают деньги налогоплательщиков.

Если вспомнить предвыборную кампанию Трампа, он неоднократно ставил под сомнение полезность НАТО в современном мире: союзники мало денег тратят на оборону, все лежит на американцах, да и задачи НАТО устарели. И даже въехав в Белый дом, он продолжал критиковать НАТО, называя его устаревшим.

Первой получила счет Ангела Меркель – вместо букета цветов при первой же встрече. За год и другие члены альянса – Румыния, Греция, страны Прибалтики – были призваны к порядку. Если кого-то еще обошли вниманием, то на предстоящем в июле саммите НАТО каждый получит свое. Не это ли заранее так пугает европейцев?

Йенс Столтенберг называет целый ряд причин раскола внутри НАТО. Это такие вопросы как торговля, изменение климата и ядерное соглашение с Ираном. А есть еще и палестино-израильская проблема, беженцы, отношения с Россией, Крым и разногласия между США и Турцией по закупке вооружения. Как бы то ни было, но впервые за 70 лет существования Североатлантического альянса его глава признает институциональный кризис. И тут же призывает сделать все, чтобы его сохранить. Не исключено, что все эти заявления – лишь прелюдия к очередной раскрутке мифа о "российской угрозе". Так ли это, станет ясно после саммита НАТО. Хотя, как пишет The Times, если Трамп в Брюсселе почувствует, что к нему относятся без должного пиетета, он может попросту развалить военный блок при помощи всего одного сообщения в Twitter. Текст может быть примерно таким: "Только что покинул последний саммит слабого, неуспешного НАТО. Для наших так называемых союзников, ненавистников и лузеров время вышло. Вы хотите, чтобы США защищали вас, когда вы за это ничего не платите и надуваете нас в торговле? Ни за что! Наша страна уходит из Европы с ее проблемами. Привыкайте!".

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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