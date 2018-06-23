Когда в Европе не хотят, а в США не могут. Судьба НАТО под вопросом?

Америка и Европа должны объединиться, чтобы не допустить развала трансатлантического партнерства, призывает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как пишет издание The Guardian, глава альянса уверен, что разногласия между США и странами Европейского союза достигли такого уровня, который угрожает дальнейшему существованию НАТО. Небывалое раньше напряжение между Европой и Америкой спровоцировал Дональд Трамп.
Но Дональд Трамп – прежде всего бизнесмен, и он решил раз и навсегда навести порядок в этой бухгалтерии. Всякие альянсы, советы, соглашения по климату, по его прагматичному расчету, только съедают деньги налогоплательщиков.
Если вспомнить предвыборную кампанию Трампа, он неоднократно ставил под сомнение полезность НАТО в современном мире: союзники мало денег тратят на оборону, все лежит на американцах, да и задачи НАТО устарели. И даже въехав в Белый дом, он продолжал критиковать НАТО, называя его устаревшим.
Первой получила счет Ангела Меркель – вместо букета цветов при первой же встрече. За год и другие члены альянса – Румыния, Греция, страны Прибалтики – были призваны к порядку. Если кого-то еще обошли вниманием, то на предстоящем в июле саммите НАТО каждый получит свое. Не это ли заранее так пугает европейцев?развалить военный блок при помощи всего одного сообщения в Twitter. Текст может быть примерно таким: "Только что покинул последний саммит слабого, неуспешного НАТО. Для наших так называемых союзников, ненавистников и лузеров время вышло. Вы хотите, чтобы США защищали вас, когда вы за это ничего не платите и надуваете нас в торговле? Ни за что! Наша страна уходит из Европы с ее проблемами. Привыкайте!".
Автор Елена Глищинская, радио Sputnik
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