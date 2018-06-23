На Украине может появиться своя "канцлерин". Или все же "гетманша"?

Возможно, я стану "последним президентом", но это будет "совсем другая эпоха развития страны". Два положения стали основными в заявлениях Юлии Тимошенко, которыми она поразила сначала на форуме "Новый курс Украины", а затем во время видеоконференции в соцсети. Глава "Батькивщины" широко оповестила сограждан о своем намерении баллотироваться в президенты незалежной на выборах 2019 года. Зачем? Чтобы собрать "интеллект нации в кулак" и "поставить страну на ноги".
Самое интригующее из предпрезидентских тезисов Тимошенко – это изменение конституции Украины с тем, чтобы переоборудовать страну из президентской республики в парламентскую, притом канцлерского типа. По глубокой уверенности претендентки на высочайший пост, такие страны развиваются успешнее всего. В кратком пересказе: канцлер будет избираться всенародно и одновременно с парламентом, а парламент – только по партийным спискам, где во главе каждого – свой кандидат в канцлеры.
"Когда побеждает партия, никто не может вытащить из-под стола неизвестного кандидата в канцлеры", – завершила логическую цепочку Юлия Тимошенко, возможно, имея в виду будущий успех своей партии и свой лично. Кстати, вместо слова "канцлер" годится и слово "гетман", заметила она, как бы пробуя на вкус разницу между "канцлерин" и "гетманшей".предвыборных тезисов – "президентская должность – это не Playstation", – косвенно признает обратное. И когда самая что ни на есть верховная власть Украины сжилась с ролью приставки к чьей-то посторонней игре.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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