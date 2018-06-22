Все правильно: если Польша хочет увеличить свой вес в геополитике, то дополнительная военная техника – это ее вариант. Чем больше в карманах железа, тем выше вес. Для довершения тяжелого впечатления останется только камень на шею.
Прилетит вдруг волшебник. Польша ищет вертолеты против русских подлодок
Отказ Пентагона ко всем своим частям в Польше добавить еще и постоянную военную базу, хотя принимающая сторона готова была даже заплатить за нее золотом, похоже, серьезно подорвал и так не совсем уравновешенную психику местных властей. В полнейшем отчаянии они признали, что теперь в борьбе с российской "агрессией" им поможет только чудо. А как еще расценить планы Минобороны по закупке вертолетов для нейтрализации русских подлодок? Министр Блащак сказал, что объявит конкурс на поставку таких машин. Только как надежду на то, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете.
Конечно, и среди геликоптеров есть образцы, специально заточенные на вражеские субмарины. Но, во-первых, как это ни банально прозвучит, надо, чтобы эти субмарины попали в поле, или точнее, в море их действия. Во-вторых, этими винтокрылыми "охотниками" еще надо уметь управлять. В-третьих, и даже этого недостаточно, поскольку подводный флот сейчас на таком высоком уровне, что воздушный может до него и не дотянуться.
Их вертолет против нашей АПЛ – это примерно как их "Пэтриот" против нашего "Искандера". Что есть, что нет. Ну, или чтобы полякам не было так обидно за бесцельно потраченные на американскую ПВО деньги – как танцовщик балета против борца. Он может крутить свои фуэте, как вертолет лопасти, сколько угодно – атлету они до лампочки. Улыбнется и, чтобы никому не делать больно, тихо уйдет.
Хотя если Польша хочет увеличить свой вес в геополитике, а она хочет, то дополнительная военная техника – это ее вариант. Речь-то, по словам все того же Блащака, идет о масштабном переоснащении армии с учетом, как он выразился – а они там все так выражаются – "возросшей российской угрозы". Правильно. Чем больше в карманах железа, тем выше вес. Для довершения тяжелого впечатления останется им только камень на шею – и свидания с подводным "летучим голландцем" точно не избежать. Ведь со всем этим грузом Польша обязательно окажется на дне.
Впрочем, с одним типом российских субмарин она может побороться. В правовом поле. Если попытается засудить подлодки класса "Варшавянка" за нарушение авторского права. Шансов, правда, немного. Да и по классификации НАТО они проходят как "черные дыры". Причем именно из-за их неуловимости. Все потому, что "Варшавянка" не гонит волну и не создает шум, как Варшава. В том числе и с противолодочными вертолетами.
Кстати, "вертолетом" в медицине называют нистагм. Это непроизвольные колебательные движения глаз высокой частоты. Между прочим, это один из симптомов поражения головного мозга. И такой "вертолет" шляхте, видимо, уже прилетел. Он и русскую АПЛ ей обнаружить поможет, и бесплатно покажет кино. Врачи говорят, это не смертельно. Нистагм характерен для тех, кто, так сказать, злоупотребляет, а потому он исчезает при отрезвлении. Но, похоже, не в этом случае. Польша градус понижать не планирует.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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