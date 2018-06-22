Готовят плацдарм: НАТО разоружит Черногорию

Иногда одним выстрелом можно убить даже не двух, а больше зайцев. Особенно если пальнуть из советского оружия. Или наоборот – если от него избавиться.

Советское оружие настолько опасно, что не может находиться на территории стран НАТО. Мало того что оно по-прежнему в боевом состоянии, так еще и мощно идеологически заряжено. Поэтому его надо вывозить и уничтожать. Как это происходит, теперь узнает и Черногория вслед за другими Балканскими странами и государствами Восточной Европы. Потому что альянс объявил тендер на демилитаризацию своего нового члена и ищет подрядчика. Фронт работ – более 340 тонн боеприпасов, срок – не более девяти месяцев, задача – уничтожить торпеды, бомбы и мины или переделать их для гражданских нужд.

В самом процессе нет ничего страшного. Страшно – это если такой арсенал попадет в руки каких-нибудь головорезов. А ведь такое бывало: известны случаи, когда списанное советское оружие из Венгрии и Румынии всплывало на Украине у бойцов запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". А боеприпасы из стран Восточной Европы оказывались у боевиков также запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". И происходило это спустя некоторое время после объявления подобных акций утилизации или списания. "Удобно" и то, что оружие времен СССР намного сложнее отследить, чем современное.

Экспертам давно известны каналы поставки: через ближневосточные страны, например. Но прикрыть их не удается, потому что переправляют стволы и боеголовки не частные подпольные дельцы, а вполне себе политически аффилированные транзитеры. Цель – оказать военную помощь "карманным" боевикам в зонах конфликтов.

Другая польза – усиление контроля над странами-членами альянса. Чем меньше у них пушек, тем они сговорчивее. Позиции НАТО на Балканах укрепляются, плацдарм для маневра адаптируется к нуждам блока, ведь если что – можно и лагерем встать, и учения провести, и даже базу создать.

Если на стене висит ружье, то оно должно выстрелить. Пусть не в буквальном смысле, но в переносном – обязательно. И для НАТО утилизация советского оружия Черногории – тот самый метафорический залп, которым можно убить целую стаю зайцев. А вот для людей в зонах конфликтов этот выстрел может оказаться и реальным, и по-настоящему смертельным.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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