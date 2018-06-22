Нет Отечественной для людей без Отечества: беспамятство атакует Украину

Двадцать второе июня – одна из самых трагических дат в истории: в этот день началась Великая Отечественная война. Но на Украине не все разделяют эту скорбь – нашлись такие, для кого и войны такой не существует.

Двадцать второго июня 1941 года закончилась нормальная, спокойная, мирная жизнь всех советских людей. Началась Великая Отечественная война. Вчерашние школьники прямо с выпускных вечеров уходили на фронт. Матери прощались со своими сыновьями. Земля уходила из-под ног у всех жителей необъятного Советского Союза.

Крепко спали, наверное, только деды Владимира Вятровича – директора Украинского института национальной памяти. По его убеждению , Великая Отечественная война – это мем, который поддерживает "идеологическую платформу советского империализма". И если стоит вспоминать какую-то дату, то только 1 сентября, когда началась Вторая мировая война. А 22 июня – это "атавизм совка".

Пан Вятрович учил в университете историю Украины, когда она стала уже отдельной страной. Может, поэтому и выучил ее как-то причудливо. У него и диссертация по этому поводу имеется: ее тема – "Зарубежные рейды УПА* в контексте реализации антитоталитарной национально-демократической революции народов Центрально-Восточной Европы" – намекает, на чьей стороне симпатии этой одиозной фигуры.

Для таких как Вятрович Минобороны России опубликовало документы, которые проливают свет на первые дни Великой Отечественной войны – да, именно так, Великой Отечественной войны, которая обрушилась на Советский Союз 22 июня 1941 года и забрала тех, кто хотел защитить это отечество. Остается только догадываться, что в этот день делали предки Вятровича, если для их потомка он не значит совершенно ничего – его родословной в открытом доступе нет, известно только, что родился он во Львове.

И вот как его родной город встретил тот июньский день 1941 года: "К рассвету 22 июня начали появляться бежавшие с госграницы семьи пограничников и некоторые жители. В городе началась стрельба из некоторых домов и с колоколен по улицам города. Пойманные с оружием оказывались украинскими националистами. С рассветом начали поступать сведения о высадке немецких десантов восточнее, юго-восточнее и южнее г. Львов". Об этом вспоминал начальник штаба 6-й Армии Киевского особого военного округа генерал-майор Николай Иванов.

И этот день ничего не значит? Может быть, для тех, кто видел и видит в нацистах родственные души и идеологических союзников, он и не значит. Но для тех, у кого есть Отечество, – это день нападения, день начала Великой Отечественной войны, самой кровавой в нашей истории – настолько, что раны не заживают до сих пор.

* Экстремистская организация, запрещена в РФ

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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