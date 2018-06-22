Проверить россиян на допинг: в разгар ЧМ Запад "съехал" на любимую тему

Не прошло и пары недель, как на Западе опять заговорили о допинге. Да-да, в связи с блистательной игрой российской сборной на мундиале. Аргументы никудышные, но шума, похоже, будет много.

Недолго музыка играла, как сказано в одной специфической песне из народного репертуара. Терпения даже на пару недель не хватило. Всего две, но убедительные победы российской сборной по футболу на Чемпионе мира – и западные "ревнители правды и законности" заподозрили игроков в употреблении запрещенных в спорте стимулирующих веществ. Видимо, после матча с Саудовской Аравией держались изо всех сил, но когда россияне обыграли еще и сборную Египта – шлюзы прорвало. Со старой шарманки смахнули пыль и со скрипом завели на ней старую мелодию. Надо думать, в скором времени звук станет более чистым и сильным, вот только шарниры – или что там внутри у шарманок – придут в рабочее состояние.

Первыми потребовали отчета у Международной федерации футбола (ФИФА) британские СМИ. Точнее, одно из них, но очень именитое. Впрочем, издание выступило лишь неким "организатором и глашатаем" проверки после интервью с главой американского антидопингового агентства Трэвисом Тайгартом. То есть сформировался очередной американо-британский союз местного значения. Именно этот замечательный и без сомнения достойнейший человек и функционер потребовал проверить российскую сборную на допинг. Ну, чтобы уже никаких, буквально ни малейших сомнений в честности соревнований не закрадывалось. Дескать, российская команда оказалась самой бегающей на чемпионате. И само по себе это подозрительно. Да еще футболисты и голы забивают в приличных количествах, видимо, пользуясь специальными химическими средствами для повышения меткости. Ни британским журналистам, ни американскому спортивному чиновнику и в голову не приходит, что моральная мотивация победить у себя дома для атлетов посильнее любого допинга.

Впрочем, в голову мысль, может, и приходит, только говорят они совсем другое: то, чего требует политическая конъюнктура. Разумеется, никто ни секунды и не сомневался, что в качестве "веского аргумента" будет приведена Олимпиада в Сочи с развязанными вокруг нее допинговыми скандалами. Мол, нельзя допустить повторения. Но при этом факты в требовании дополнительно протестировать российских футболистов в расчет абсолютно не принимаются. И то, что до старта мундиаля ФИФА назвала российскую команду одной из самых проверенных на допинг. И то, что уже во время чемпионата такие данные не предоставляются. Главное – поднять бурю в стакане воды с расчетом на то, что нужная "волна" выйдет за пределы этой емкости. Так что аналогичные призывы и требования до окончания соревнований мы еще услышим не раз. Гарантия практически стопроцентная. Так и хочется выразиться словами героя фильма Андрея Тарковского "Сталкер": скучно, господа, скучно.