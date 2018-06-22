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Латвийские депутаты лишили неприкосновенности. Кого? Да абы кого

13:1622.06.2018
(обновлено: 13:17 22.06.2018)
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© Flickr / SaeimaЗаседание сейма Латвии. 15 сентября 2016Заседание сейма Латвии. 15 сентября 2016
© Flickr / Saeima
Депутата латвийского сейма лишили неприкосновенности. Скандал? Еще бы. Потому что народные избранники вообще не знали, о ком точно идет речь. Но не стоит думать, что это плохая работа сейма. Это наоборот – качественный скачок.

В Латвии осенью пройдут парламентские выборы – главные в стране. Поэтому у отдела по борьбе с коррупцией – семь пятниц на неделе. Это недалекие думают, что данное бюро занимается борьбой с коррупцией. Чуть более пристальные давно подметили, что это случайный генератор вентилятора. Совсем пристальные и вовсе утверждают, что случайности исключены. 

Рига в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Как только какая-нибудь новая сила начинает набирать обороты – тут как тут бюро. Здрасьте вам: мы подозреваем, что вы подозрительный. Поэтому вот вам повестка о подозрениях, вот вам проверка на подозрения, вот вам вал разоблачительных статей. Начинается все громко и шумно – с вензелями и размашисто, а потом в деле начинаются унылые тихие будни. Дело ширится, кипа растет, почерк стремится к врачебному, чернила заканчиваются, начинают писать карандашом, на полях появляются цветочки. Как правило, все заканчивается штрафом в 50 рублей с выплатой ущерба на бумагу, чернила и нагревание стульев. 

Есть в Латвии относительно новая партия "KPV.LV", которая по сути состоит из одного узнаваемого человека – шоумена Артусса Кайминьша. Депутат пиарится в сейме что есть сил – выкладывает стрим, сотрясает стены, кривляется и передразнивает уважаемых людей. Основной мотив – "вы все подлецы и канальи", "вы все лжете". Молодежи нравится, она на государство смотрит как на развлечение. Готовых проголосовать "по приколу" с каждым днем все больше. 

И вот наш д’Артаньян доигрался. К нему пришли незапоминающиеся лица. Вы, говорят, подлец и мерзавец, и это вы лжете. А пока они к нему в гости ехали, по традиции несколько изданий уже и разоблачающие статьи подготовили. Ату, говорят, его. В мушкетерской среде, мол, торгует честью. 

Быстренько и запрос в сейм прислали: требуем лишить депутатской невинности. А поскольку Кайминьш каждому в лицо пылко выдавал порциями, заставляя оппонентов утираться и даже истекать, то все, у кого на очках, лацканах и блузонах остались следы разоблачений в виде слюны, оперативно собрались и мгновенно лишили неприкосновенности. Трогайте, говорят. И построже там с ним, погрубее. Задержите, обыщите. А к раздеванию можно и трансляцию подключить. Шоу, как говорится, "маст и даже гоу он". С пилотным названием "бумеранг".

Но тут почему-то возбудилось общественное мнение. Чего, мол, вы обличителя обличаете? Уж не потому ли? Уж не затем ли? И вообще, на кой черт существует депутатская невинность, если ее вот так легко можно за одну ночь лишить? Это ж вам не девичьи грезы, тут государство, тут же головой надо. Стал шуметь латвийский лес густой и темный. А тут еще и выяснилось, что в документе, требующем выдать депутата, вообще не фигурировало его имя. То есть избранники проголосовали за выдачу службам анонима. Общество ногами затопало

Заставка телепередачи Наша Столица производства Первого Балтийского канала
© Sputnik Эстония
А дитя чуть не выплеснули: будни борьбы с российской пропагандой в Латвии
Но, на мой взгляд, это хороший показатель и, вне сомнения, интересный случай. Показывающий, насколько непредвзятые депутаты жмут кнопки. Раз они не знали кто, но проголосовали, значит, главное – запятнанный кодекс мушкетерской чести, а не имена, чины и звания. 

Считаю, что данную практику надо взять на вооружение. Будущему сейму надо будет выбирать президента. Так вот: надо оглашать только качества кандидатов и что они собираются делать, и ни в коем случае не называть, кто это (цифрами можно пометить для удобства "кандидат на раз", "кандидат на раз-два" и т.д.). Голосование по фамилиям – это авторитарность, по качествам – качественный скачок.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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-
Бразилия
-
Коста-Рика
22 июня 18:00
-
Нигерия
-
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