Латвийские депутаты лишили неприкосновенности. Кого? Да абы кого

Депутата латвийского сейма лишили неприкосновенности. Скандал? Еще бы. Потому что народные избранники вообще не знали, о ком точно идет речь. Но не стоит думать, что это плохая работа сейма. Это наоборот – качественный скачок.

В Латвии осенью пройдут парламентские выборы – главные в стране. Поэтому у отдела по борьбе с коррупцией – семь пятниц на неделе. Это недалекие думают, что данное бюро занимается борьбой с коррупцией. Чуть более пристальные давно подметили, что это случайный генератор вентилятора. Совсем пристальные и вовсе утверждают, что случайности исключены.

Как только какая-нибудь новая сила начинает набирать обороты – тут как тут бюро. Здрасьте вам: мы подозреваем, что вы подозрительный. Поэтому вот вам повестка о подозрениях, вот вам проверка на подозрения, вот вам вал разоблачительных статей. Начинается все громко и шумно – с вензелями и размашисто, а потом в деле начинаются унылые тихие будни. Дело ширится, кипа растет, почерк стремится к врачебному, чернила заканчиваются, начинают писать карандашом, на полях появляются цветочки. Как правило, все заканчивается штрафом в 50 рублей с выплатой ущерба на бумагу, чернила и нагревание стульев.

Есть в Латвии относительно новая партия "KPV.LV", которая по сути состоит из одного узнаваемого человека – шоумена Артусса Кайминьша. Депутат пиарится в сейме что есть сил – выкладывает стрим, сотрясает стены, кривляется и передразнивает уважаемых людей. Основной мотив – "вы все подлецы и канальи", "вы все лжете". Молодежи нравится, она на государство смотрит как на развлечение. Готовых проголосовать "по приколу" с каждым днем все больше.

И вот наш д’Артаньян доигрался. К нему пришли незапоминающиеся лица. Вы, говорят, подлец и мерзавец, и это вы лжете. А пока они к нему в гости ехали, по традиции несколько изданий уже и разоблачающие статьи подготовили. Ату, говорят, его. В мушкетерской среде, мол, торгует честью.

Быстренько и запрос в сейм прислали: требуем лишить депутатской невинности. А поскольку Кайминьш каждому в лицо пылко выдавал порциями, заставляя оппонентов утираться и даже истекать, то все, у кого на очках, лацканах и блузонах остались следы разоблачений в виде слюны, оперативно собрались и мгновенно лишили неприкосновенности. Трогайте, говорят. И построже там с ним, погрубее. Задержите, обыщите. А к раздеванию можно и трансляцию подключить. Шоу, как говорится, "маст и даже гоу он". С пилотным названием "бумеранг".

Но тут почему-то возбудилось общественное мнение. Чего, мол, вы обличителя обличаете? Уж не потому ли? Уж не затем ли? И вообще, на кой черт существует депутатская невинность, если ее вот так легко можно за одну ночь лишить? Это ж вам не девичьи грезы, тут государство, тут же головой надо. Стал шуметь латвийский лес густой и темный. А тут еще и выяснилось, что в документе, требующем выдать депутата, вообще не фигурировало его имя. То есть избранники проголосовали за выдачу службам анонима. Общество ногами затопало.

Но, на мой взгляд, это хороший показатель и, вне сомнения, интересный случай. Показывающий, насколько непредвзятые депутаты жмут кнопки. Раз они не знали кто, но проголосовали, значит, главное – запятнанный кодекс мушкетерской чести, а не имена, чины и звания.

Считаю, что данную практику надо взять на вооружение. Будущему сейму надо будет выбирать президента. Так вот: надо оглашать только качества кандидатов и что они собираются делать, и ни в коем случае не называть, кто это (цифрами можно пометить для удобства "кандидат на раз", "кандидат на раз-два" и т.д.). Голосование по фамилиям – это авторитарность, по качествам – качественный скачок.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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