На Даунинг-стрит – "тревога и смятение". Опасаются, что Трамп после разговора с Путиным до встречи с лидерами НАТО, разнесет потом этот блок в пух и прах, как разнес он "семерку". А затем еще и в Лондоне покуражится. Не зря, конечно, тревожатся.

А Баба-Мэй против, или Как Лондон испугался встречи Трампа и Путина Your browser does not support HTML5 audio

Слава богу, жива. По такому случаю даже Есениным навеяло. "Ты жива еще, Мэй-старушка". А то после сокрушительного и для нее саммита "семерки", когда Трамп едва ли не в лицо назвал ее "вредной училкой" и небрежно пропустил мимо ушей ее предложение о "группе реагирования на Россию", подумалось, что и ее постигла участь Скрипалей. В том плане, что ее тоже спрятали, чтобы все о ней поскорей забыли. Причем впечатление создавалось такое, что и весь ее кабинет сгинул туда же. Ведь и Джонсон словно язык проглотил. И если бы у главы МВД Джавида средь бела дня не "отжали" мобильник, можно было усомниться, что в Британии вообще есть министры.

Но нет. В смысле "но есть". Все остаются на своих местах. И "мать" их Тереза тоже. Она по-прежнему в форме. По-прежнему в антироссийской. Не переодевалась. Хотя из последнего ее твита могло показаться, будто она ее теряет. "Фотографирование под юбками означает нарушение приватной сферы, унижает и разрушает частную жизнь", – со всей очевидностью и где-то даже банальностью доказала она, что в некоторых местах она с логикой все-таки еще дружит. Ни словом же не обмолвилась о "происках Кремля".

Зато от ее имени это сделал высокопоставленный правительственный источник The Times. На Даунинг-стрит, сообщил он изданию, жутко обеспокоены возможностью встречи президентов России и США до саммита НАТО – он пройдет 11-12 июля – и до визита Трампа в Великобританию, его здесь ждут 13-го числа. "Безусловно, для нас было бы лучше, если бы это было после", – цитирует редакция своего информатора. "А еще лучше, если бы этого не было никогда", – не рискнул он пересказать все, о чем говорят в резиденции премьер-министра. Но настроение передал верно.

Там, как поведал газете другой ее собеседник из чиновников, царят "тревога и смятение". Опасаются, что Трамп, "обработанный" Путиным до свидания с лидерами альянса, разнесет этот блок в пух и прах, как разнес он "семерку", а затем еще и в Лондоне покуражится. Вдруг Путин ему про Мэй всю правду скажет. Хотя, похоже, Трамп и так про нее все уже знает. И что Баба-яга против – тоже. Кстати, на G7 он был до переговоров с Путиным, и это не помешало ему откровенно и с удовольствием поиздеваться над союзниками. В том числе и над Мэй, от уединения с которой он и вовсе отказался.

Подозревать же его в зависимости от мнения президента России – это как минимум не самый эффективный способ воздействия на него. Он же из принципа сделает наоборот. Но Мэй мало того что "училка", так еще и английского, и старой закалки. Это когда ни на шаг от программы с ее главной установкой: London is the capital of Great Britain. Она все еще надеется выбить из Трампа всю блажь на счет этого его "я хочу поладить с Путиным". Накануне, выступая перед сторонниками, он повторил это вновь.

Вообще, в дипломатии как-то не принято опережать события. Рассуждать о встрече, о которой еще не договорились – это как подглядывать за тем, что скрыто. А ведь против этого и был последний пост Мэй в Twitter. Так она отстаивала законопроект о запрете фотографирования под юбкой. Хотя самой Мэй этого бояться не стоит. Во-первых, она ходит в брюках. Во-вторых, после всего, что она сама показала в политике, ее уже вряд ли можно опозорить сильнее.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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