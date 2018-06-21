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На "Патриотов" деньги есть, на себя нет. Украина расставляет приоритеты

13:5621.06.2018
(обновлено: 13:59 21.06.2018)
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© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и УкраиныДенежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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В украинском Нацбанке скребут по сусекам и думают, как платить по долгам. В Минобороны в то же самое время смело распоряжаются миллиардами. Кому же достанутся деньги? Возможно, что никому.

Когда-то настанет время платить по счетам. Даже для Украины. Там уже начали представлять, как это будет. Пока чисто гипотетически.

В Нацбанке, например, прикинули объем финансового резерва. Он позволяет расплачиваться по долгам до конца 2020 года. Наверняка при этом не учитывали то, что Киев должен Москве. Но даже при таком раскладе денег – всего на два с половиной года. И ведь Украина продолжает занимать. То есть долги растут уже в геометрической прогрессии – отдавать ведь придется не только означенные суммы, но и проценты и, вероятно, штрафы.

Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Военный эксперт об идее Киева закупить Patriot: выбор у них небольшой
В этой ситуации можно начать прибедняться и просить безвозмездную помощь. Можно, наоборот, нападать и, например, подавать на Россию в суд, чтобы она за все и платила

А можно просто сделать вид, что все хорошо. Что у Украины и так достаточно денег не просто чтобы хорошо жить, но и чтобы покупать американское оружие. В Минобороны даже нашли какие-то лишние 4 миллиарда долларов, которые хотят потратить на комплексы ПВО Patriot из США.  

В общем, как в "Операции "Ы"", все возможные способы борьбы с недостачей вроде использовали, даже имитировали ограбление, в котором, конечно, украинцы  обвинили Россию.

Остался только один – самый неприятный, но самый действенный. Это, как ни странно, структурные реформы. К этой мысли пришли в Нацбанке: пару лет еще как-то можно перебиться, а вот дальше нужно будет что-то поменять. О том, что для того, чтобы были деньги потом, нужно делать что-то уже сейчас, Национальный банк деликатно промолчал. Поэтому получилось, что главное – не переставать брать кредиты у Международного валютного фонда. Потому что, как считают в Нацбанке, сотрудничество с МВФ хорошо скажется на имидже Украины и привлечет инвесторов.

Может, конечно, и есть логика в том, что инвесторы с радостью будут вкладываться в страну, погрязшую в долгах, с которыми она сможет расплачиваться еще только пару лет. В украинской картине мира и не такое укладывалось.

Здание Национального Банка Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: поступление денег в бюджет Украины зависит не от реформ
Но Киев при этом сам норовит испортить отношения с МВФ, пытаясь его обмануть и включая в законы, необходимые для нового транша, неизвестно откуда взявшиеся пункты мелким шрифтом.

В общем, куда ни кинь – всюду клин: денег нет, поэтому надо брать в долг, но долг отдавать нечем, потому что нет денег, а чтобы деньги были, можно было бы провести реформы, но на это, опять же, нет денег, да и политическая воля к структурным изменениям вроде не прослеживается.

Впрочем, по заявлениям из Нацбанка, время походить по этому замкнутому кругу пока есть.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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Чемпионат мира по футболу 2018
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
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