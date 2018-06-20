Было в СПЧ 47 стран. Осталось 46. Конечно, все разочарованы. Но не до бессонницы. Свято место пусто не бывает. Тем паче есть уйма претендентов и стандартная процедура отбора. Хотя этот будет с особым подтекстом.
"Злые вы, уйду я от вас", или Как США вышли из Совета по правам человека
Они столько раз бессильно били кулаком по столу, что в конце концов решили хлопнуть дверьми. Подумали, так громче. И правда – было звонко. Как пощечина самому себе. Только у тебя в голове и гудит. Ведь громкой сенсацией этот их демарш при всем желании не назовешь. Да и сенсацией – тоже. Что США покинут Совет ООН по правам человека, Дональд Трамп еще когда предупредил. А сейчас просто его люди – вначале госсекретарь Майк Помпео, затем полпред при ООН Никки Хейли – заявили об этом официально.
Прозвучало, как у той тещи: "злые вы, уйдем мы от вас". И ушли. Все. Было в СПЧ 47 стран. Осталось 46. Конечно, разочарованы. Но не до бессонницы. Свято место пусто не бывает. Тем паче есть уйма претендентов на него и стандартная процедура отбора. Хотя этот будет с особым подтекстом. Ведь государство, что займет освободившуюся вакансию, сможет о себе сказать, что это именно оно пришло на смену США. И вот это уже будет звучать как сенсация. Получается, что такие Штаты способен заменить любой.
Что касается их самих. Не то чтобы у СПЧ был эксклюзив на права человека, но вне этой организации Вашингтон лишает себя моральных оснований на менторство в этих делах. И, тем более, на кнут. Хотя понятно, что его это заботит в самую последнюю очередь. Как минимум потому, что этих оснований у него не было и прежде. Но теперь он не то что надавить, даже посоветовать не сможет без того, чтобы не нарваться на встречный вопрос: а ты кто? А он тот, кто всегда считал, что верный Совет может быть только у США и кто из всех прав человека ценил только право сильного.
В СПЧ в этом смысле для них ничего не сошлось. А они, между прочим, деньги платят. Стало быть, участие в нем на самом деле, как заметил Помпео, "подрывает национальные интересы Соединенных Штатов". Ведь хоть и исключительные, но тоже люди и тоже хотят, чтобы их поуговаривали, поумоляли, согласились принять их условия, лишь бы они не уходили. Хейли же так и сказала: вернемся, когда реформируетесь. Не сказала, что "по нашему сценарию". Но это, как говорится, по умолчанию. И это значительно ближе к истине, чем их объяснения, что оскорбились, дескать, за Израиль.
Наверное, не без этого. Все-таки стратегический союзник, а против его действий в Секторе Газа – резолюция за резолюцией. Конечно, задело. Особенно если учесть, что действия эти начались именно после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. То есть опосредованно эти резолюции – и против Вашингтона тоже. Хотя против Вашингтона – не только они и не только опосредованно. Но и конкретно за миграционные репрессии имени Дональда Трампа. За отлучение, например, детей нелегальных переселенцев от родителей. Против этого взбунтовалась даже Меланья.
Это, конечно, не значит, что она будет следующей. Трамп верен себе и следует по строго начертанной им траектории. Где-то сзади осталось Парижское соглашение. Не мешает больше сделка с Ираном. Уже не надо отвлекаться на ЮНЕСКО. СПЧ теперь – не указ. Ему еще надо уйти из ООН, затем из НАТО, и только потом, может быть, из семьи. Хотя кажется, что Меланья это сделает раньше.
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