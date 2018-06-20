Чемпионат мира: Россия разгромила "сборную мира". По русофобии

Еще одна победа сборной России сделала многих людей несчастными. Это те, кто, потирая руки, предрекал провал РФ на Чемпионате по всем фронтам. А оказалось, что на всех фронтах – все наоборот.

Честно говоря, никакого настроения писать нет. Но есть надежда, что напишешь – и полегчает. У нормальных патриотов всех нормальных стран настроение – хуже не придумаешь. Хоть интернет не открывай. А что тогда делать? Ничего на ум не приходит. Надежда умирает последней. Впрочем, ее уже закапывают.

Для людей, которые искренне ненавидят это чудовищное образование с буквами Р и Ф, настали тяжелые времена. Злорадствовать над Россией стало тяжело. И только спорт в последнее время оставался для всех нормальных людей отдушиной. Когда насквозь коррумпированная прогнившая страна подкупила насквозь коррумпированную мировую федерацию футбола, мы негодовали, но надеялись, что как-то там все еще может поменяться. Тем более что успехи WADA в разных видах спорта следовали чередой и распространяли метастазы. Но все эти скандалы ударили только по Олимпиаде. А Чемпионат мира по футболу как-то оставался в стороне.

Сколько лет мы поднимали тему расизма в России. Мы указывали, что расизм точно есть, надо только хорошенько поискать. Разные чернокожие футболисты, приезжая, вдруг слышали потусторонние голоса. Разные независимые издания, опираясь на данные разных независимых от доказательств источников, разбивали в пух и прах российскую расистскую действительноcть. Нажимали на то, что нельзя проводить чемпионат мира в стране, чье название нам напоминает слово "расизм". Но почему-то эта карта не сыграла.

Затем мы долго надеялись, что Россия чего-нибудь не успеет. Сначала ждали неоткрытых стадионов, потом недостроенных дорог, потом неположенного тротуара, потом недовыращенной травы. Но коварный Кремль все время играл на опережение. Нераскрытого кольца тоже не дождались.

Большие надежды возлагались на то, что приехавшие в Россию иностранцы увидят весь этот хаос, ужас, грязь, нищету, хамство, жлобство, пьянство и прочее – все, о чем мы привыкли рассказывать. Но эти футбольные болельщики оказались обычными приспособленцами. Ничего такого они почему-то не увидели и зачем-то стали веселиться и нахваливать эту страну. Мы ждали какого-нибудь ЧП, желательно помасштабнее и с жертвами, приготовили статьи, чтобы рассказать страшную правду всему миру. Но статьи лежат, труд пропал, надежды таяли, злоба росла.

Был у нас козырной туз в рукаве, который никогда не подводил – это собственно выступление сборной России. Футболисты должны были опозориться, фанаты – разбушеваться, а мы – выйти на сцену и красиво позлорадствовать. Но и тут нашу надежду похоронили. Радостные лица, российские флаги, крики о победе – худшей картины и представить себе нельзя. Просто какой-то полный провал по всем фронтам.

Кто-то по инерции бросился в интернет и попытался отбиваться: "судьи куплены", "игроки чужих команд куплены", "да кого вы обыграли" и неизменное "зачем нужен этот чемпионат, лучше бы отдали этим, тем или мне". Столько было надежд – и теперь пустота. Осталась последняя: что после этой исповеди – полегчает.

Послушайте, граждане россияне. Неужели вы настолько омерзительны, что у вас не найдется хоть капли сожаления к тем, кто вас искренне ненавидит? Будьте ниже нас, проявите сочувствие к тем, кто желает вам зла. Нам сейчас действительно тяжело. Помните об этом, размахивая своими тоталитарными флагами.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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