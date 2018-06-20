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"Россия готова напасть": Литва стращает Запад "агрессией Москвы"

13:3220.06.2018
(обновлено: 14:30 20.06.2018)
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© AFP 2018 / Petras MalukasФлаги Литвы в ВильнюсеФлаги Литвы в Вильнюсе
© AFP 2018 / Petras Malukas
Вильнюс опять пугает Запад "агрессивными планами" Москвы. Этот "анекдот с бородой" давно уже всех утомил. Однако литовское руководство талдычит его с завидным упорством. Расчет тут один: привлечь внимание и получить очередную порцию западной помощи.

Бывшая знатная комсомолка, а ныне вполне себе успешный президент Литвы Даля Грибаускайте в очередной, неизвестно который по счету раз выразила готовность защищаться в случае военного "вторжения" России. Разумеется, эту набившую оскомину мысль она высказала в интервью немецким журналистам.  А каким еще, не китайским же. Вероятность нападения России на Литву Грибаускайте оценила как "значительную". Дальше она пришла к совершенно "прорывному" выводу: ее страна должна быть надежно защищена: и психически, и политически и технологически. И даже "сердцем и душой" каждого литовца.  

Президент Литвы Даля Грибаускайте и военнослужащий НАТО на военной базе в Рукле
© AFP 2018 / Mindaugas Kulbis
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Глава государства отметила военное превосходство России (как будто об этом очевидном факте мало кто знает) и заявила, что западные страны недооценивают Российскую Федерацию и относятся к ней излишне мягко. Набор претензий оказался стандартным: вмешательство в чужие внутренние дела, шпионаж, манипуляции выборами. 

Честное слово, все уже давно устали от подобных эскапад про "агрессию" России, которую та якобы готова направить, в частности, на Прибалтику. Двинуть туда танковые армады, пехоту, поднять в воздух боевую авиацию. И поработить маленькие, но гордые народы. Аргумент воссоединения Крыма с Россией тут не работает. Уже тысячу раз всему миру Москва объяснила, что те события были ответом на государственный переворот на Украине и защитой русскоязычного населения полуострова, которое, к тому же, предельно четко высказалось по поводу своей дальнейшей судьбы на референдуме. Каким-то заранее подготовленным коварным планом "захвата" чужой территории и не пахло: Москва лишь реагировала на внешнюю повестку. А недавно президент России Владимир Путин в одном из интервью заявил, что Россию, возможно, кто-то сознательно подвел к такой черте, оказавшись у которой, она должна была действовать так, как действовала. 

Так что разговоры про агрессивные намерения России по захвату соседних территорий – полная чепуха, фейк и ничего не стоящие фантазии. Но Вильнюс – и не он один – раз от раза упорно прибегает к подобной пустой риторике. И в этом есть своя логика. Литва – это глубокая политическая провинция Европы. Она на обочине всех процессов и уж точно не формирует общую повестку. Молодое и среднее поколение при первой возможности уезжает в более продвинутые страны – на работу, учебу и с любыми другими целями, из-за чего Литву даже полушутливо называют страной стариков и детей. Единственная возможность привлечь к себе внимание – это заявлять об опасности со стороны России и призывать Запад оказать помощь, в том числе военную. Расчет прост – любая инфраструктура, и натовская тоже, предполагает возникновение некой экономической активности, связанной с содержанием и обслуживаем военных баз. В эти процессы вовлекается местное население и, таким образом, попутно решается проблема безработицы. 

Проведение высотных монтажных работ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Для литовского руководства, похоже, совсем неважно, что милитаризация их страны автоматически делает ее "полем боя" при военном столкновении России и НАТО, если оно, не дай бог, произойдет. Что уж тут говорить о "пустяковых" издержках: неуважительном, а зачастую и оскорбительным отношении натовских военных из числа тех же американцев или британцев к местному населению, традициям и обычаям. Случаев таких – вагон и маленькая тележка. Главное, что Литва в центре внимания и ей перепадет какая-то копеечка, точнее центик или евроцентик с барского плеча. Ради этого можно поступиться и истинными национальными интересами, которые далеко не в последнюю очередь заключаются в поддержании дружелюбных и уважительных отношений с соседями, и гордостью, о которой так много и красноречиво говорят местные политики. Во всяком случае, уже многие годы Вильнюс демонстрирует свою высочайшую готовность в любой момент поступиться этими принципами предельно откровенно.      

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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