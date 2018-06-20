"Россия готова напасть": Литва стращает Запад "агрессией Москвы"

Вильнюс опять пугает Запад "агрессивными планами" Москвы. Этот "анекдот с бородой" давно уже всех утомил. Однако литовское руководство талдычит его с завидным упорством. Расчет тут один: привлечь внимание и получить очередную порцию западной помощи.

Бывшая знатная комсомолка, а ныне вполне себе успешный президент Литвы Даля Грибаускайте в очередной, неизвестно который по счету раз выразила готовность защищаться в случае военного "вторжения" России. Разумеется, эту набившую оскомину мысль она высказала в интервью немецким журналистам. А каким еще, не китайским же. Вероятность нападения России на Литву Грибаускайте оценила как "значительную". Дальше она пришла к совершенно "прорывному" выводу: ее страна должна быть надежно защищена: и психически, и политически и технологически. И даже "сердцем и душой" каждого литовца.

Глава государства отметила военное превосходство России (как будто об этом очевидном факте мало кто знает) и заявила, что западные страны недооценивают Российскую Федерацию и относятся к ней излишне мягко. Набор претензий оказался стандартным: вмешательство в чужие внутренние дела, шпионаж, манипуляции выборами.

Честное слово, все уже давно устали от подобных эскапад про "агрессию" России, которую та якобы готова направить, в частности, на Прибалтику. Двинуть туда танковые армады, пехоту, поднять в воздух боевую авиацию. И поработить маленькие, но гордые народы. Аргумент воссоединения Крыма с Россией тут не работает. Уже тысячу раз всему миру Москва объяснила, что те события были ответом на государственный переворот на Украине и защитой русскоязычного населения полуострова, которое, к тому же, предельно четко высказалось по поводу своей дальнейшей судьбы на референдуме. Каким-то заранее подготовленным коварным планом "захвата" чужой территории и не пахло: Москва лишь реагировала на внешнюю повестку. А недавно президент России Владимир Путин в одном из интервью заявил, что Россию, возможно, кто-то сознательно подвел к такой черте, оказавшись у которой, она должна была действовать так, как действовала.

Так что разговоры про агрессивные намерения России по захвату соседних территорий – полная чепуха, фейк и ничего не стоящие фантазии. Но Вильнюс – и не он один – раз от раза упорно прибегает к подобной пустой риторике. И в этом есть своя логика. Литва – это глубокая политическая провинция Европы. Она на обочине всех процессов и уж точно не формирует общую повестку. Молодое и среднее поколение при первой возможности уезжает в более продвинутые страны – на работу, учебу и с любыми другими целями, из-за чего Литву даже полушутливо называют страной стариков и детей. Единственная возможность привлечь к себе внимание – это заявлять об опасности со стороны России и призывать Запад оказать помощь, в том числе военную. Расчет прост – любая инфраструктура, и натовская тоже, предполагает возникновение некой экономической активности, связанной с содержанием и обслуживаем военных баз. В эти процессы вовлекается местное население и, таким образом, попутно решается проблема безработицы.

Для литовского руководства, похоже, совсем неважно, что милитаризация их страны автоматически делает ее "полем боя" при военном столкновении России и НАТО, если оно, не дай бог, произойдет. Что уж тут говорить о "пустяковых" издержках: неуважительном, а зачастую и оскорбительным отношении натовских военных из числа тех же американцев или британцев к местному населению, традициям и обычаям. Случаев таких – вагон и маленькая тележка. Главное, что Литва в центре внимания и ей перепадет какая-то копеечка, точнее центик или евроцентик с барского плеча. Ради этого можно поступиться и истинными национальными интересами, которые далеко не в последнюю очередь заключаются в поддержании дружелюбных и уважительных отношений с соседями, и гордостью, о которой так много и красноречиво говорят местные политики. Во всяком случае, уже многие годы Вильнюс демонстрирует свою высочайшую готовность в любой момент поступиться этими принципами предельно откровенно.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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