"Россия готова напасть": Литва стращает Запад "агрессией Москвы"

Бывшая знатная комсомолка, а ныне вполне себе успешный президент Литвы Даля Грибаускайте в очередной, неизвестно который по счету раз выразила готовность защищаться в случае военного "вторжения" России. Разумеется, эту набившую оскомину мысль она высказала в интервью немецким журналистам. А каким еще, не китайским же. Вероятность нападения России на Литву Грибаускайте оценила как "значительную". Дальше она пришла к совершенно "прорывному" выводу: ее страна должна быть надежно защищена: и психически, и политически и технологически. И даже "сердцем и душой" каждого литовца.
Честное слово, все уже давно устали от подобных эскапад про "агрессию" России, которую та якобы готова направить, в частности, на Прибалтику. Двинуть туда танковые армады, пехоту, поднять в воздух боевую авиацию. И поработить маленькие, но гордые народы. Аргумент воссоединения Крыма с Россией тут не работает. Уже тысячу раз всему миру Москва объяснила, что те события были ответом на государственный переворот на Украине и защитой русскоязычного населения полуострова, которое, к тому же, предельно четко высказалось по поводу своей дальнейшей судьбы на референдуме. Каким-то заранее подготовленным коварным планом "захвата" чужой территории и не пахло: Москва лишь реагировала на внешнюю повестку. А недавно президент России Владимир Путин в одном из интервью заявил, что Россию, возможно, кто-то сознательно подвел к такой черте, оказавшись у которой, она должна была действовать так, как действовала.
Так что разговоры про агрессивные намерения России по захвату соседних территорий – полная чепуха, фейк и ничего не стоящие фантазии. Но Вильнюс – и не он один – раз от раза упорно прибегает к подобной пустой риторике. И в этом есть своя логика. Литва – это глубокая политическая провинция Европы. Она на обочине всех процессов и уж точно не формирует общую повестку. Молодое и среднее поколение при первой возможности уезжает в более продвинутые страны – на работу, учебу и с любыми другими целями, из-за чего Литву даже полушутливо называют страной стариков и детей. Единственная возможность привлечь к себе внимание – это заявлять об опасности со стороны России и призывать Запад оказать помощь, в том числе военную. Расчет прост – любая инфраструктура, и натовская тоже, предполагает возникновение некой экономической активности, связанной с содержанием и обслуживаем военных баз. В эти процессы вовлекается местное население и, таким образом, попутно решается проблема безработицы.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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