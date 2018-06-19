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Еврозвон про еврозону, или Как Эммануэль Ангелу "соблазнил"

18:3219.06.2018
(обновлено: 18:33 19.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В былые времена в Европе без ее ведома никто чихнуть не смел. "Мутти" всея ЕС еще никому не уступала. Ну, если он не имел американского паспорта. А тут получилось все, как хотел президент Франции. Как же так?

Еврозвон про еврозону, или Как Эммануэль Ангелу "соблазнил"
В Европе – знаменательное событие. Лет 12 ничего подобного не было. И не в том дело, что Макрон встречается с Меркель. Он с ней этим занимается едва ли не чаще, чем со своей женой. И не в том даже, что вместе с канцлерин они, наконец, решили представить "плод" своих свиданий. И представят, не сомневайтесь, еще накануне предупредили европейские СМИ. Уникальность в том, что "детище" это сильно смахивает на "папашу". А если без метафор, то лидеры двух стран подписываются под реформой еврозоны по сценарию Макрона. Точнее, не так. Не по сценарию Меркель. И это – беспрецедентно. 

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает в Бундестаге, Германия. 21 марта 2018
© AP Photo / Michael Sohn
"Немецкая пленница", или Как Ангела Меркель себя в руки брала
В былые времена в Европе без ее ведома никто чихнуть не смел. "Мутти" всея ЕС еще никому не уступала. Ну, если он не имел американского паспорта. А тут все, как хотел президент Франции. Отдельный бюджет еврозоны, общий министр финансов и в перспективе – крепкий костяк внутри ослабленного противоречиями объединения. Остальные – как повезет. Все это еще недавно считалось фантазией Эммануэля. Теперь, получается, и Ангела не устояла. "Дамский угодник". Он знает подход к женщинам определенного возраста. Осада, внимание, терпение. И сама придет. 

Ангелу в отличие от Брижит долго уговаривать не пришлось. Обстоятельства у нее – не до кокетства. Обложенная со всех сторон кризисами, в том числе и внутренним, она так или иначе должна была с кем-нибудь что-нибудь "замутить". Чтобы совсем уж не прослыть Бабой-ягой. А Макрон – не самый плохой вариант. Молод, энергичен, обходителен. И пусть все думают, что он ее соблазнил. Это лучше, чем если бы он ее, как говорится, "того". В смысле, как Раскольников – старуху-процентщицу. 

Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Яйца курицу учат: лидеры стран ЕС вмешались в дела Меркель
Хотя сразу его идея с переформатированием ЕС и была для Меркель что обухом по голове. Но знаток русского языка, а значит, и литературы, она, наверняка, внимательней того же Бориса Джонсона читала Достоевского. Поэтому в курсе, что обухом – это все-таки не насмерть. А чтобы не потерять голову, ее просто надо вовремя включить. Что она и сделала. Во-первых, реформа – это не страшно. Потому что не скоро. Лишь к 2024-му планируют выйти на единый бюджет. А постоянный партнер по этому делу у Меркель уже есть. Стало быть, она не так одинока, как ее представляют. 

Во-вторых, как там, у древних римлян: не можешь сопротивляться напору – возглавь его. Ведь как у Брижит хорошо получилось.  

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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