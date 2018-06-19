Сенат и на следующий год одобрил Пентагону бюджет на неземное количество миллиардов. Грех какую-то часть из них не выбросить на космический ветер и не пустить звездную пыль в глаза.
Звездная пыль, или Как Трамп решил стать Богом
Чем выше залазит обезьяна, тем виднее ее, так скажем, слабое место. Роберт Кеннеди, правда, называл вещи своими именами. Тем не менее об амбициях Белого дома теперь можно говорить и этой его цитатой без ущерба для политкорректности. Хотя у Обамы, например, даже мыслей таких не было. А вот его сменщик создает ВКС. И это – не плагиат. Ведь те, что уже известны, именуются ВКС России. А он приказал организовать ВКС США. И чтобы не какие-то там, "воздушно", а конкретно Военно-Космические Силы. То есть не для присутствия в заоблачных слоях, а именно для военного доминирования.
Казалось бы, над кем, если там только МКС и спутники. Но Трамп тоже Лукаса смотрел. К тому же еще в марте обещал поднять американский милитаризм на небывалую высоту, чтобы, как он тогда сказал, вести боевые действия на звездном уровне точно так же, как на суше, на море и в воздухе. Ну, если "точно так же", то берегитесь, мирные гуманоиды экзопланет. Штаты и вас обязательно спасут от, ну, предположим, российской агрессии. А кто же еще вам Большая Медведица, как не жена большого русского медведя. Значит – одна с ним сатана. А с такими деньжищами на оборону Вашингтону сам бог велел – замахнуться на что-нибудь межгалактическое.
Да, с такими деньжищами он сам себе Бог, потому и право имеет откуда-то сверху решать, кому жить, а на кого наслать. Сенат и на следующий год одобрил Пентагону бюджет на неземное количество миллиардов – за семьсот. Грех не выбросить на космический ветер и не пустить звездную пыль в глаза. Как вариант, отдать Маску. Освоит. Отправил же в ракете свою старенькую "Теслу". Так же загрузит и гаубицу, а, может, и с "Томагавками". На земле от всего этого железа толку уже никакого, а на орбите оно будет болтаться, создавая для Трампа эффект того самого боевого доминирования.
Он же будет такой – один во Вселенной. Больше-то никто не додумается засорять космос оружием. Там и так мусора хватает. А у него "Шестая ветвь Вооруженных Сил США", будьте любезны. Это Трамп, словно Мичурин, под таким именем решил привить свои ВКС Пентагону. Мог бы, кстати, подобрать для них что-нибудь менее "деревянное". Например, "Шестая стража", "Шестой элемент", "Шестой палец на руке", "Шестое олимпийское кольцо". То есть чтобы и по цифре, и по смыслу название соответствовало задаче – сколотить нечто совершенно лишнее и превознести.
С рейтингом-то получилось. Взлетел до 45 процентов. Впервые после выборов. Трамп уже и сам в облаках витает. В Южной Каролине сфотографировали одно из них в форме силуэта, словно списанного с президента США. Профиль, чуб, посадка. Это вам не белогривая лошадка. Снимок набирает популярность в соцсетях. Одни назвали явление Трампа на небе "знаком Божьим", иные – знамением. В общем, не мужчина, а облако в штанах! Если по литературе. А если по науке, то скопление водяного пара. Стало быть, когда-нибудь и оно рассеется. Что до цитаты Роберта Кеннеди, то обезьяна, как бы высоко она ни залазила, звезд с неба не хватает.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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