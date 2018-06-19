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В Латвии Кремль замахнулся на святое. В прямом смысле

16:0219.06.2018
(обновлено: 16:06 19.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРига в ЛатвииРига в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Латвийская оппозиция кандидатом на пост президента выдвинула уважаемого и популярного в стране священника. Патриоты в смятении. Верить, получается, нельзя – никому. Хоть от христианства отказывайся и возвращайся к истокам. К родным дубам.

Стоит купить дорогую машину – и спокойствию конец. Шум во дворе, звуки сигнализации, пьяный крик – на все нужно немедленно реагировать и бежать  к окну. То дети чужие, потому "бесючие" и невоспитанные с разрушительным мячиком или еще чем, то подростки, целуясь, так и норовят найти точку опоры (а там того гляди царапнут или погнут). Двор сразу  наполняется подозрительными личностями. Обнаруживаются люди, чья добродетель ограничивается кормлением голубей. И те бесцеремонно портят имущество. Когда мы, прибалтийские патриоты, построили у себя немного этнического рая, нахватали и нахватались ценностей, нам стало тревожно жить. Особенно, когда у нас под боком такие соседи справа – целая толпа вечно пьяных, вечно целующихся, а в последнее время еще и с этим мячиком, будь он неладен.

Заставка телепередачи Наша Столица производства Первого Балтийского канала
© Sputnik Эстония
А дитя чуть не выплеснули: будни борьбы с российской пропагандой в Латвии
Латвийский настоящий патриот – всегда в седле. Мышцы напряжены до боли, нервная система истощена тревогами, глаза от долгого слежения красные и скошены на восток, лица испещрены морщинами. Даже в моменты расслабления пальцы инстинктивно сжимаются в кукиш. Мы всегда ко всему готовы. И все равно коварный Кремль постоянно застает нас врасплох. 

Этой осенью в стране – главные выборы. Забегали те, кому по статусу положено сидеть. Активизировались и русскоговорящие. Которые по определению – агенты Москвы. В сейме – это партия "Согласие", ведомая мэром Риги Ушаковым. Их пока старательно не пускают к государственному рулю, но они все одно просачиваются. И тут стало известно, что партия определилась с постами премьер-министра и президента (его в Латвии выдвигают и выбирают депутаты). Кандидатом на пост премьер-министра партия выдвигает бывшего министра экономики Вячеслава Домбровского, на пост президента – епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса. 

Только мы разомлели на летнем солнышке, как на тебе – сразу классическая боксерская "двойка": по корпусу с переходом в голову. Хотя многие считают, что удар нанесен не перчаткой, а ножом. И не в голову, а прямо в сердце. Если бывший министр Домбровский, который ранее представлял партию власти (собственно, поэтому и оказался в министерстве) – это известный политик, который просто добавит оппозиции вистов, то кандидатура очень популярного в Латвии представителя церкви – это, товарищи, прямо удар ниже пояса. Кстати, сам Спрогис прибил общественность фразами, совершенно неуместными: "ЕС и НАТО не являются единственными центрами мировой власти", "Франция, Германия и другие страны пытаются продолжать экономическое сотрудничество с Россией". Мол, и Латвии во внешней политике надо быть более смелой и не бояться налаживать связи с восточным соседом. 

Площадь Ливов в Риге, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кто тут в Латвии национально не гордится? Стыдитесь, товарищ, вам штраф!
Наше патриотическое общество в шоке. Нет, мы знали, что никому, кроме церкви, нельзя доверять, но… похоже, пал и последний бастион. Хоть от христианства отказывайся и возвращайся к истокам. К дубам. Им-то точно можно доверять.

Власть закачалась. Похоже, нашу машину уже не царапают, а прямо-таки собираются угнать. Мы так грозно выглядывали в окно и разгоняли детишек, а когда пришли здоровые жлобы и копаются в замке, мы малость подрастерялись… Поэтому пока ограничимся воем на балконе. Есть надежда, что он их спугнет.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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Колумбия
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Япония
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-
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