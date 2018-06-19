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Чья бы корова: Москва отвергла обвинения США в политических репрессиях

15:3319.06.2018
(обновлено: 15:34 19.06.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаги России и США на здании американского посольства в МосквеФлаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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США решили научить Россию "справедливому" отношению к террористам: всех преступников нужно взять и отпустить. А сами при этом даже невинно осужденных держат в тюрьмах.

У Вашингтона нет морального права требовать от России освобождения осужденных за различные преступления, в том числе за терроризм. Тем более что сами США ведут "постоянную охоту" за российскими гражданами в третьих странах, заявили в посольстве России в Соединенных Штатах. 

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Политолог: ходатайство за террористов ставит США в двусмысленное положение
Ранее, напомню, Госдеп выступил с пространным заявлением, в котором выразил обеспокоенность тем, что в России есть люди, которые правозащитными организациями причислены к заключенным по политическим и религиозным мотивам. Более того, американское дипведомство призвало Москву немедленно освободить их. Список лиц, как и следовало ожидать, оказался стандартным: Олег Сенцов, Станислав Клых, Владимир Балух и другие. 

Казалось бы, традиционная пропаганда: обвинить политического соперника в якобы недопустимых с точки зрения демократии и законности действиях, а затем призвать к восстановлению справедливости. Тем самым показать себя в качестве некоего "воина света", сражающегося со вселенским злом, которое в данный исторический момент в понимании Вашингтона олицетворяет Россия. США эту нехитрую технологию освоили давно и почти в совершенстве. Во всяком случае, опыт богатый. Даже богатейший. 

Однако если вдумчивый читатель заявлений госдепартамента начнет разбираться в сути вопроса, у него волосы встанут дыбом. Американская пропаганда дает осечки, если ее хотя бы немного, что называется, "поскоблить" и очистить от словесной шелухи. Некоторые из людей, которых призывает освободить Вашингтон якобы как репрессированных сугубо по политическим мотивам, осуждены по тяжким статьям. Например, терроризм. Или убийства. Причем вина их полностью и исчерпывающе доказана. Можно сколько угодно говорить о каких-то там преследованиях и подавлении инакомыслия, но факты – вещь упрямая. И Россия не пойдет на попрание закона и освобождение людей, совершивших тяжкие преступления, исключительно по политически мотивированному призыву государственного департамента США. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Кодзиасом. 13 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Политолог: политика России дает надежду, что не будет "конца истории"
Кстати, вообще слышать подобные заявления из Вашингтона как минимум удивительно. Не пора ли американским политикам и дипломатам обратить взор на собственные государственные институты, и особенно спецслужбы, и поменять их порочные методы работы? Хотя бы попытаться. Нужно ли лишний раз напоминать о секретных и не очень секретных тюрьмах ЦРУ, где пытки применялись к лицам, только подозреваемым в причастности к террористическим организациям? Или настоящую охоту, развернутую на граждан России, и особенно программистов, по всему миру? Их практически без оснований "хватают" в самых разных странах, тем более что и повод придумывать особо не надо – якобы вмешательство в американские выборы и прочие киберпреступления. А истории с Виктором Бутом и Константином Ярошенко, вина которых так и не была доказана, но они получили огромные сроки? А поддержка Соединенными Штатами радикальных группировок на Ближнем Востоке и в других регионах мира, которая неизбежно приводила к массовым жертвам, в том числе и среди мирного населения? 

Не говоря уже о периодических локальных "охотах на ведьм" на территории самих Штатов. "Ведьм" в политическом смысле слова, то есть тех, кто не любит Америку "как положено" и подозревается в связях с "врагами". Нет, конечно, до полноценного маккартизма 1950-х годов с его преследованиями инакомыслящих дело пока не дошло, но не ровен час. Пока состав идет именно в этом направлении, по заботливо проложенным рельсам. Так что уж кому-кому, но только не Вашингтону учить Москву справедливости, объективности и соблюдению закона. Это медицинский факт. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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Матч идёт
1
Колумбия
2
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
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