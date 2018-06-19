Чья бы корова: Москва отвергла обвинения США в политических репрессиях

США решили научить Россию "справедливому" отношению к террористам: всех преступников нужно взять и отпустить. А сами при этом даже невинно осужденных держат в тюрьмах.

У Вашингтона нет морального права требовать от России освобождения осужденных за различные преступления, в том числе за терроризм. Тем более что сами США ведут "постоянную охоту" за российскими гражданами в третьих странах, заявили в посольстве России в Соединенных Штатах.

Ранее, напомню, Госдеп выступил с пространным заявлением, в котором выразил обеспокоенность тем, что в России есть люди, которые правозащитными организациями причислены к заключенным по политическим и религиозным мотивам. Более того, американское дипведомство призвало Москву немедленно освободить их. Список лиц , как и следовало ожидать, оказался стандартным: Олег Сенцов, Станислав Клых, Владимир Балух и другие.

Казалось бы, традиционная пропаганда: обвинить политического соперника в якобы недопустимых с точки зрения демократии и законности действиях, а затем призвать к восстановлению справедливости. Тем самым показать себя в качестве некоего "воина света", сражающегося со вселенским злом, которое в данный исторический момент в понимании Вашингтона олицетворяет Россия. США эту нехитрую технологию освоили давно и почти в совершенстве. Во всяком случае, опыт богатый. Даже богатейший.

Однако если вдумчивый читатель заявлений госдепартамента начнет разбираться в сути вопроса, у него волосы встанут дыбом. Американская пропаганда дает осечки, если ее хотя бы немного, что называется, "поскоблить" и очистить от словесной шелухи. Некоторые из людей, которых призывает освободить Вашингтон якобы как репрессированных сугубо по политическим мотивам, осуждены по тяжким статьям. Например, терроризм. Или убийства. Причем вина их полностью и исчерпывающе доказана. Можно сколько угодно говорить о каких-то там преследованиях и подавлении инакомыслия, но факты – вещь упрямая. И Россия не пойдет на попрание закона и освобождение людей, совершивших тяжкие преступления, исключительно по политически мотивированному призыву государственного департамента США.

Кстати, вообще слышать подобные заявления из Вашингтона как минимум удивительно. Не пора ли американским политикам и дипломатам обратить взор на собственные государственные институты, и особенно спецслужбы, и поменять их порочные методы работы? Хотя бы попытаться. Нужно ли лишний раз напоминать о секретных и не очень секретных тюрьмах ЦРУ, где пытки применялись к лицам, только подозреваемым в причастности к террористическим организациям? Или настоящую охоту, развернутую на граждан России, и особенно программистов, по всему миру? Их практически без оснований "хватают" в самых разных странах, тем более что и повод придумывать особо не надо – якобы вмешательство в американские выборы и прочие киберпреступления. А истории с Виктором Бутом и Константином Ярошенко, вина которых так и не была доказана, но они получили огромные сроки? А поддержка Соединенными Штатами радикальных группировок на Ближнем Востоке и в других регионах мира, которая неизбежно приводила к массовым жертвам, в том числе и среди мирного населения?

Не говоря уже о периодических локальных "охотах на ведьм" на территории самих Штатов. "Ведьм" в политическом смысле слова, то есть тех, кто не любит Америку "как положено" и подозревается в связях с "врагами". Нет, конечно, до полноценного маккартизма 1950-х годов с его преследованиями инакомыслящих дело пока не дошло, но не ровен час. Пока состав идет именно в этом направлении, по заботливо проложенным рельсам. Так что уж кому-кому, но только не Вашингтону учить Москву справедливости, объективности и соблюдению закона. Это медицинский факт.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!