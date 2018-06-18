Санкции санкциями, а отдых в Крыму по расписанию

Президент Украины Петр Порошенко приветствует санкции ЕС против Крыма, а украинцы едут на полуостров отдыхать. При этом можно проследить любопытную закономерность – чем дольше действуют ограничения, тем больше туристов приезжает.

Место отдыха изменить нельзя. С наступлением курортного сезона граждане Украины потянулись в Крым. Как отмечают на полуострове, уже первые результаты нынешнего сезона радуют, они намного лучше прошлогодних. К средине июня успели отдохнуть почти полтора миллиона туристов, причем, примерно 10% из них – это украинцы. Они едут в Крым вопреки позиции официального Киева, который только и мечтает о том, как бы российский регион "задушить".

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook радостно приветствовал решение Совет Евросоюза продлил санкции по Крыму и Севастополю до 23 июня 2019 года. Брюссель запрещает европейцам импортировать продукцию, производимую на полуострове, инвестировать в его экономику, оказывать туристические услуги, приобретать недвижимость, а также экспортировать в Крым целый ряд товаров и технологий.

Но Петру Порошенко и этого, наверное, показалось мало, потому что он призывает ЕС быть пожестче. А министр иностранных дел Украины вообще полагает, что нужно переходить к решительным действиям. "Спасибо нашим друзьям в ЕС за продление "крымских" санкций еще на год. Необходимо переходить от политики "непризнания" к деоккупации", – написал он на своей странице в Twitter.

Впрочем, в соцсетях эти заявления вызвали энтузиазм далеко не у всех. "Думать нужно было в 2013-2014, когда весь этот беспредел начинали", – резонно заметил один из пользователей.

Ну, а на полуострове к продлению санкций отнеслись философски. "В Крыму вспоминают о существовании санкций только после сообщений СМИ. На социально-экономическое развитие региона это решение ЕС, как и все предыдущие, никак не повлияет", – заявил глава Республики Сергей Аксенов. Ведь все, что построено и строится на полуострове в последние годы, все построено в условиях санкций. Да и гостям со всего мира санкции не мешают. Только на IV Ялтинский международный экономический форуме в апреле приехали делегации из 71 страны. А сейчас к морю потянулись туристы. Так что санкции санкциями, а летний отдых по расписанию.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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