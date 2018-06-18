Новый срок хуже старых трех, или Как Меркель "немецкая машина" подвела

Атака идет за атакой. И вот уже Вена перешла в нападение. Молодой канцлер Себастьян Курц от канцлерин, что в "мутти" ему годится, объяснений требует. Президент Александр Ван дер Беллен, для которого она что сестра младшая, называет шпионаж между друзьями недопустимым. СМИ тут выяснили, что Федеральная разведка Германии долгое время масштабно и с удовольствием "пасла" Австрию. "Под колпаком" BND были тысячи объектов, сотни ведомств и предприятий. Офис главы правительства, министерства, спецслужбы, НПО, посольства, штаб-квартиры МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК, университеты, машиностроительные и оружейные концерны.
Речь, правда, идет о периоде с 1999-го по 2006-й. То есть до восшествия Меркель. Но, во-первых, никто не слышал, чтобы после него BND изменила своим принципам. А во-вторых, Вена потому и подняла скандал сейчас, что не хочет ждать еще 12 лет, чтобы ей рассказали, как немцы за ней следили с 2006-го по 2018-й. Хотя как они следили – уже понятно. Курца-то проморгали. А ведь с ним Меркель тоже надо будет как-то договариваться по беженцам. С человеком, который дал слово – остановить этот поток.
Это, конечно, не значит, что он готов ее оставить и выйти из правящей коалиции. Досрочные выборы не в интересах его партии. Но уверенность в том, что и не в ее, позволит ему затеять собственную игру. Он уже предупредил, что своим личным указом запретит въезд мигрантов. Вероятно, ради сохранения власти Меркель даже это стерпит. Но, как показал первый матч сборной Германии, если каждый начинает брать игру на себя – это заканчивается общим поражением. У бундестим, впрочем, есть еще два матча. А для канцлерин, похоже, этот – последний. И для нее он может завершиться раньше. Плохого игрока меняют. Даже если он – капитан.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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