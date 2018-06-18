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Новый срок хуже старых трех, или Как Меркель "немецкая машина" подвела

17:1418.06.2018
(обновлено: 17:17 18.06.2018)
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© AP Photo / Eckehard SchulzКанцлер Германии Ангела Меркель во время посещения боевой группы Бундесвера в ЛецлингенеКанцлер Германии Ангела Меркель во время посещения боевой группы Бундесвера в Лецлингене
© AP Photo / Eckehard Schulz
У бундестим есть еще два матча. А для канцлерин, похоже, этот – последний. И для нее он может завершиться раньше.

Новый срок хуже старых трех, или Как Меркель "немецкая машина" подвела
У Гете – "Страдания  юного Вертера". У Дюрренматта – "Визит старой дамы". А немцы в ожидании визита какого-нибудь "юного Вертера", который появился, например, у австрийцев, терпят "страдания старой дамы". История четвертого срока Ангелы Меркель вполне могла бы называться и так. Ему всего несколько месяцев. Но проблем столько, что уже очевидно: новый срок хуже первых трех. Как говорится, беда пришла – открывай ворота. И это теперь не только про беженцев. В ворота ведь влетел еще и футбольный мяч. 

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместном заседании президиумов партии Меркель ХДС и ХСС в Мюнхене
© AP Photo / Matthias Schrader
Мнение: в "ультиматуме" главы МВД канцлеру Германии есть рациональное зерно
Несокрушимая бундестим получила на Чемпионате мира в России "баранку". То-то Трамп порадовался, что не ему одному мексиканцы жить мешают. И вроде бы самой Меркель сейчас не до футбола, хотя страстная болельщица. Но это поражение для нее что предзнаменование. "Забуксовала" даже "немецкая машина". А они же по одной схеме работают. Что о них говорили: что играют 22 человека, а побеждают немцы. Что ей кто бы ни противостоял, а все равно – на высоте. Но иногда Ангеле надо спуститься на землю. Пока не опустили. Она еще не проиграла, но в футболе сказали бы, что гол назревает. 

Атака идет за атакой. И вот уже Вена перешла в нападение. Молодой канцлер Себастьян Курц от канцлерин, что в "мутти" ему годится, объяснений требует. Президент Александр Ван дер Беллен, для которого она что сестра младшая, называет шпионаж между друзьями недопустимым. СМИ тут выяснили, что Федеральная разведка Германии долгое время масштабно и с удовольствием "пасла" Австрию. "Под колпаком" BND были тысячи объектов, сотни ведомств и предприятий. Офис главы правительства, министерства, спецслужбы, НПО, посольства, штаб-квартиры МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК, университеты, машиностроительные и оружейные концерны. 

Речь, правда, идет о периоде с 1999-го по 2006-й. То есть до восшествия Меркель. Но, во-первых, никто не слышал, чтобы после него BND изменила своим принципам. А во-вторых, Вена потому и подняла скандал сейчас, что не хочет ждать еще 12 лет, чтобы ей рассказали, как немцы за ней следили с 2006-го по 2018-й. Хотя как они следили – уже понятно. Курца-то проморгали. А ведь с ним Меркель тоже надо будет как-то договариваться по беженцам. С человеком, который дал слово – остановить этот поток. 

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на церемонии официальной встречи у дворца Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Прямо по Курцу, или О том, кто в Европе быстрее других соображает
А еще с Италией, что закрыла свои морские порты для кораблей с переселенцами. А еще с Венгрией, Чехией, Словакией, Польшей. То есть со всеми, кто считает себя непримиримым в этом миграционном вопросе. И на всех у нее не больше двух недель до саммита ЕС. Именно столько согласился еще потерпеть ее же министр внутренних дел и лидер ее же "дочернего" ХСС.  При этом Хорст Зеехофер уже пару раз в сердцах бросил, что "работать с этой женщиной" он больше не может. 

Это, конечно, не значит, что он готов ее оставить и выйти из правящей коалиции. Досрочные выборы не в интересах его партии. Но уверенность в том, что и не в ее, позволит ему затеять собственную игру. Он уже предупредил, что своим личным указом запретит въезд мигрантов. Вероятно, ради сохранения власти Меркель даже это стерпит. Но, как показал первый матч сборной Германии, если каждый начинает брать игру на себя – это заканчивается общим поражением. У бундестим, впрочем, есть еще два матча. А для канцлерин, похоже, этот – последний. И для нее он может завершиться раньше. Плохого игрока меняют. Даже если он – капитан. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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Матч окончен
1
Швеция
0
Республика Корея
Матч идёт
0
Бельгия
0
Панама
18 июня 21:00
-
Тунис
-
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