И есть только один человек в мире, способный на все это наложить свое вето. Муж Ким Кардашьян – рэпер Канье Уэст. Он тоже не прочь побороться за Овальный кабинет. И кто сказал, что у него это получится хуже. Чем у нее.

Достойная смена. Ким Кардашьян не прочь переехать в Белый дом Your browser does not support HTML5 audio

…И где-то в сторонке нервно закурила уязвленная Хиллари. Она дважды пыталась пробить "стеклянный потолок". Но так и не пробилась в Белый дом первой президентшей США. А эта дамочка в 37 уже выглядит гораздо предпочтительней. Как ни крути. Причем ее основное достоинство даже не то, что бросается в глаза. Оно в том, что для экс-госсекретаря стало фатальным недостатком – переписка в открытом доступе. 112 миллионов подписчиков – это всего на "десятку" меньше, чем в ноябре 2016-го избирателей у Клинтон и Трампа вместе взятых.

Это не значит, что на выборах эти миллионы удастся конвертировать один к одному. Но, во-первых, ей это еще надо объяснить. А во-вторых, значение слова "конвертировать" тоже. Хотя не глупая. Пусть и ценят ее не за это. Тем не менее одного разговора с Трампом ей хватило, чтобы сообразить: так и я могу. И ведь может. Она тоже ничего не смыслит в политике, зато очень хорошо разбирается в шоу-бизнесе. Впрочем, не только поэтому Ким Кардашьян в интервью CNN допустила, что когда-нибудь тоже выдвинет свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.

"Никогда не говори никогда", – сказала она в стиле бондианы. Хотя для таких ее планов лучше бы подошло название первой версии этого фильма. "Шаровая молния". С шаром понятно. А молния – потому что сверкнула же мысль. А вдохновил "теледиву" на новые подвиги ее успех с освобождением 63-летней Элис Джонсон. Фотомодель считает, что это благодаря ее правозащитной деятельности удалось добиться помилования для женщины, осужденной пожизненно за хранение наркотиков. Не поспоришь. Это после общения с "иконой стиля" Трамп подписал указ об амнистии. Другой вопрос, перед какими именно ее аргументами он склонился.

По мнению самой Кардашьян, это говорит о возможности использовать ее, как она это называет, "платформу" для решения проблем многих людей. Хотя, наверняка, многие люди, в основном, мужчины, и так используют ее "платформу" во взрослых журналах для решения проблем одиночества. Но на фоне американского флага она, конечно, будет еще эффективней. А когда она встретится с Кимом, который Чен Ын, весь мир сможет загадать желание. И в первую очередь, это желание будет у самого Кима. И ей совсем не нужны форматы, типа G7, поскольку ее "шестерочка" всегда при ней.

Да, все при ней. И есть только один человек в мире, способный на все это наложить свое вето. Ее муж рэпер Канье Уэст тоже не прочь побороться за Белый дом. После Трампа многие решили, что справятся с этим не хуже. Хотя Уэст, похоже, так решил после Обамы. Но у Ким все-таки преимущество. С женщиной-то Штаты еще не пробовали. А эту видно и без выдвижения. И собьются историографы, перечисляя президентов США, если после 45-го дойдет до пятой. В смысле, до точки. И сбудутся пророчества. Оракулы же предупреждали, что именно наступит в Америке после Трампа. Зато это будет красиво.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik