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"Дело пахнет керосином". На Украину надвигается катастрофа

14:3618.06.2018
(обновлено: 15:06 18.06.2018)
20195218
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в КиевеПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Украина попала на кредитный крючок. Теперь чтобы что-то получить от западных "друзей", нужно что-то отдать. И это вовсе не деньги.

Европа под видом экономической помощи расхищает Украину, на страну надвигается катастрофа, констатировал оппозиционный депутат Верховной рады Вадим Рабинович. 

Вид на Карпаты
© Fotolia / An-T
Политолог о "грядущей катастрофе" на Украине: отдадут последнее
Внешне все выглядит вполне пристойно: европейцы-добряки дают страждущим украинцам деньги. В чем подвох? В том, что теперь уже эти деньги преимущественно уходят на погашение процентов по предыдущим кредитам. Потому что транши, конечно, перечисляют не безвозмездно. Их потом нужно с лихвой вернуть. Или отдать что-то ценное.

В данном случае на кону – карпатские леса. Сейчас на вывоз леса-кругляка существует мораторий, но Европа требует его отмены, чтобы вывезти из Украины ценный ресурс и, как выразился Рабинович, "лишить ее Карпат".

Власти, конечно, пытаются хитрить и вписывают в законы, которые принимаются по требованию МВФ, детали, которые не отвечают условиям фонда, в надежде, что никто не заметит.

 Может, кстати, и не заметят. Наивное лукавство Киева касается работы антикоррупционного суда. Но что для Брюсселя борьба с какой-то украинской коррупцией? На это можно просто закрыть глаза, пока из страны еще можно выкачивать природные ресурсы. А коррупция в расхищении, пожалуй, даже поможет. Госдолг Украины огромен – 77 млрд долларов, 85% ВВП.

Вадим Рабинович, который рассказывает на местном телевидении, что страну загнали в ловушку, подсчитал, что в общей сложности придется выплатить по долгам 117 млрд долларов. 

Кандидат в президенты Украины Вадим Рабинович
© Фото : Илья Хохлов
Политолог: Украина делает то, что для нее весьма опасно
Эксперты говорят, что дело пахнет дефолтом. И вся экономика страны держится только на доброй воле международного кредитора, который продолжает отправлять денежки понемножку, руководствуясь политическими мотивами. Но как только МВФ потеряет к этому интерес, неспокойная и без того страна может погрузиться в хаос. Схема отработана: майданы, покрышки, смена власти, крики о коррупции и обещания сделать все хорошо когда-нибудь потом.

И после этого уже новым людям в Киеве придется решать, что делать в этой патовой ситуации. Вернее, что продать, что отдать и что еще пообещать МВФ, чтобы получить еще денег.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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16 пользователей оставили 20 комментариев
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Борис Рогов
"Украина попала на кредитный крючок". Депутат Рады Рабинович озвучил естественный ответ на вопрос: "Бывает ли бесплатный сыр в евромышеловке ?".
14:45
18.06.2018
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loj.1112018
За все надо платить, украина сама выбрала свой путь. Путь деградации. За скачки на майдане и антироссийскую истерию платить никто не будет. Максимум дадут в долг. Но долги рано или поздно придется отдавать.
От чего украина загнется. И это радует!
14:46
18.06.2018
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Матч идёт
1
Швеция
0
Республика Корея
18 июня 18:00
-
Бельгия
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