"Дело пахнет керосином". На Украину надвигается катастрофа

Европа под видом экономической помощи расхищает Украину, на страну надвигается катастрофа, констатировал оппозиционный депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
В данном случае на кону – карпатские леса. Сейчас на вывоз леса-кругляка существует мораторий, но Европа требует его отмены, чтобы вывезти из Украины ценный ресурс и, как выразился Рабинович, "лишить ее Карпат".
Власти, конечно, пытаются хитрить и вписывают в законы, которые принимаются по требованию МВФ, детали, которые не отвечают условиям фонда, в надежде, что никто не заметит.
Может, кстати, и не заметят. Наивное лукавство Киева касается работы антикоррупционного суда. Но что для Брюсселя борьба с какой-то украинской коррупцией? На это можно просто закрыть глаза, пока из страны еще можно выкачивать природные ресурсы. А коррупция в расхищении, пожалуй, даже поможет. Госдолг Украины огромен – 77 млрд долларов, 85% ВВП.
Вадим Рабинович, который рассказывает на местном телевидении, что страну загнали в ловушку, подсчитал, что в общей сложности придется выплатить по долгам 117 млрд долларов.
И после этого уже новым людям в Киеве придется решать, что делать в этой патовой ситуации. Вернее, что продать, что отдать и что еще пообещать МВФ, чтобы получить еще денег.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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