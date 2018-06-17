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"Новый курс для Украины", или Индивидуальная гонка Юлии Тимошенко

14:0017.06.2018
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoЮлия Тимошенко во время выступления на форуме в КиевеЮлия Тимошенко во время выступления на форуме в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
"Переосновать Украину" предложила Юлия Тимошенко. Свои слова политик подкрепила указанием на хаос и беспорядок в сегодняшней незалежной как на идеальные условия для нового государственного строительства

Украинцы "потеряли веру в перспективу на родине". Такова первая причина, по которой Юлия Тимошенко собрала всеукраинский форум "Новый курс Украины". Лидер партии "Батькивщина" назвала и еще два повода встретиться и поговорить. "Мир соревнуется в нанотехнологиях, а мы строим магазины для конфет", – сказала она. А также заявила: "Управляют нами дельцы и марионетки, а не профессионалы". 

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"США тасуют колоду". Политик о президентском рейтинге на Украине
"Новый курс Украины" – это новое предложение старого политика. У Юлии Тимошенко серьезные намерения и самые высокие в незалежной шансы успешно участвовать в президентских выборах 2019 года. Ее поддерживает 13,3 % населения, что в нынешних условиях всеукраинской апатии и недоверия власти – прямо-таки "зашкал", пиковая точка рейтинга. 

Выступление Тимошенко на форуме в Киеве было, разумеется, "предвыборно-программным". Только человек со страстью к президентству может предложить такое: "Полное, всеобъемлющее, кардинальное переоснование Украины по архитектурному проекту, который создаст креативный, интеллектуальный класс нации". Примечательно, что Тимошенко находит сегодняшнее состояние своей родины идеальным для старта "нового курса". По ее глубокой уверенности, хаос и беспорядок, который царит на Украине, это очень хорошо, так как "именно с хаоса и беспорядка легче всего построить страну". Заявленной "легкости", видимо, сильно способствует нерешенный конфликт на востоке страны, поэтому Тимошенко "во первых строках" и "через запятую" объявила о намерении установить мир на Украине и отстоять Донбасс. А заодно и о том, что у нее есть планы возвращения Крыма под украинское крыло. 

На слушателей претендентка в президентки произвела хорошее впечатление. Ей даже преподнесли подарок – государственный флаг Украины, которого у нее дома, может быть, нет. Во всяком случае, такого – расписанного словами личной благодарности и признаниями в любви к многострадальной незалежной, точно не было. Юлия Тимошенко держала развернутое полотнище в аршинном размахе с видом человека, глубоко тронутого. Вниманием. 

Президент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Политолог: назвать Порошенко "популярным политиком" язык не поворачивается
Особенного внимания к себе лично политик со стажем удостоилась на форуме даже дважды. Думается, больше, чем флаг с автографами, ее порадовал молодой мужчина, который выбежал к трибуне и обнажил перед ней, немолодой женщиной, подкачанный торс.  Ничего, что на спине "выскочки" красной краской были написаны слова "Новый курс Украины" и нарисована стрелочка, ведущая в… брюки. Юлия Тимошенко нашла выходку трогательной – тем более парень лепетал о любви и желании украинцев в Европу. "Надеюсь, это оживит наш форум", – сказала она. Так сказать, если новый украинский курс не оживит, то будем оживляться тем, что есть. 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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Матч идёт
0
Коста-Рика
0
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