США все мало: теперь Америка будет решать, кто принимал допинг, а кто нет

Американские конгрессмены пришли к выводу, что WADA и другие международные инстанции не справляются с борьбой против допинга. Поэтому за это возьмутся США.

В конгрессе США представили проект "антидопингового закона Родченкова". Документ получил свое название по имени экс-главы московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Авторы предлагают за изготовление, распространение и использование запрещенных препаратов на международных соревнованиях либо сажать на срок до 10 лет, либо штрафовать на сумму до 1 миллиона долларов. Причем вне зависимости от национальности нарушителя и страны проведения стартов, но во благо "обманутых американских спортсменов", которые, видимо, наделяются статусом неприкосновенности. Кстати, согласно проекту, "чистые спортсмены" получат право подавать иски в гражданские суды на "грязных соперников". То же касается и компаний-спонсоров, пострадавших по неведению от сотрудничества с "допингистами".

В качестве обоснования экстерриториального распространения юрисдикции США в документе указывается, что Соединенные Штаты вносят самый крупный вклад в бюджет WADA – 2,3 млн долларов. Позаботились конгрессмены и о будущих информаторах-разоблачителях. Чтобы защититься от мести со стороны разоблаченных, они могут обращаться с исками в окружной суд США. И уж тогда "машина юстиции" сомнет обидчиков в любой точке мира.

Здесь примечательны два факта: проект "антидопингового закона" был вынесен на обсуждение буквально накануне открытия Чемпионата мира по футболу в России, а его авторами выступили конгрессмены, которые принимали активное участие в разработке так называемого закона Магнитского. И что-то мне подсказывает, что о чистоте спорта инициаторы проекта думали явно не в первую очередь. А жаль.

Автор Никита Воронков, радио Sputnik

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