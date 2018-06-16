США все мало: теперь Америка будет решать, кто принимал допинг, а кто нет

В конгрессе США представили проект "антидопингового закона Родченкова". Документ получил свое название по имени экс-главы московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Авторы предлагают за изготовление, распространение и использование запрещенных препаратов на международных соревнованиях либо сажать на срок до 10 лет, либо штрафовать на сумму до 1 миллиона долларов. Причем вне зависимости от национальности нарушителя и страны проведения стартов, но во благо "обманутых американских спортсменов", которые, видимо, наделяются статусом неприкосновенности. Кстати, согласно проекту, "чистые спортсмены" получат право подавать иски в гражданские суды на "грязных соперников". То же касается и компаний-спонсоров, пострадавших по неведению от сотрудничества с "допингистами".
Здесь примечательны два факта: проект "антидопингового закона" был вынесен на обсуждение буквально накануне открытия Чемпионата мира по футболу в России, а его авторами выступили конгрессмены, которые принимали активное участие в разработке так называемого закона Магнитского. И что-то мне подсказывает, что о чистоте спорта инициаторы проекта думали явно не в первую очередь. А жаль.
Автор Никита Воронков, радио Sputnik
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