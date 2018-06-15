Остров Крым. Несбыточные мечты украинского генерала

Что Украине делать с Крымом? Из беглого анализа последних предложений вырисовывается такой рецепт: сначала полуостров нужно отрезать, а потом о нем забыть.

Что ни говорите, а нравится нашим соседям копать. Или рассуждать о том, что можно было бы выкопать. Еще не забылась байка, как древние укры потрудились над созданием Черного моря – и вот вам новая идея. Один украинский генерал предложил превратить полуостров Крым в остров. А что для этого нужно? Правильно – копать. В интервью украинскому изданию "Обозреватель" генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генштаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата изложил свой план: "Так как Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом".

Канал, по мнению пана Лопаты, должен быть шириной около 100 метров, а глубину иметь такую, чтоб "любые высокотоннажные корабли" могли пройти. Автор в полном восторге от своей идеи, хотя она, надо признаться, не нова. Еще год назад на официальном сайте Петра Порошенко появилась петиция с предложением прорыть канал между Азовским и Черным морями, отрезав таким образом территорию Крымского полуострова от материка. И копать-то много не надо было – всего 5 километров.

Но, увы, петицию поддержали только 328 человек при 25 тысячах необходимых. Вряд ли идея генерала Лопаты получит большую поддержку. Но помечтать же можно. А заодно и "крымскую проблему" решить: сначала отрезать Крым, а потом и забыть о нем. Тем более что по сведениям BuzzFeed News даже американский президент намедни заявил, что Крым принадлежит России. Кто-то этой новости на Украине поверил, кто-то – нет. Но то, что все призадумались – это точно.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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