"Крым – их", или как Трамп признал Крым русскоговорящим

Если бы Нобелевскую премию мира давали не только за слова, которые нравятся им, но и за желания, которые устраивают нас, то мы бы предложили вручить ее Трампу до того, как он вошел в Белый дом. Он же еще кандидатом уверял, что обязательно рассмотрит признание Крыма.
Но вот он президентом стал, и, казалось, забыл, о чем тогда сказал. А нет. Нервы и память у него в порядке. Сказал "семерке": значит так, ребятки. Крым российский, я знаю точно. Слышу я голос его, хоть и заочно. Русский звучит там у всех, сплошь и рядом. Поэтому дома он, а не рядом. Нужно было видеть лидеров позы. Новость, как рэп, а не жизни проза. Все проглотили. И новость, и смелость. Ужин там был, а есть уже не хотелось. Раунд, если кратко. А если по сути, то круче было бы только если бы Трамп пришел к союзникам на разговор в футболке с портретом Путина.
С признанием Трампа пока все не так очевидно. Но если было так, как описывает BuzzFeed, то получилось у него почти, как в "Простоквашино". Хотя мы и не доставали его, как кот Матроскин галчонка со своим "кто тамом?", но ведь тоже, выходит, "ура! заработало!". Он таки сказал, что "Крым – наш". Может, потому, что они с Крымом так похожи. Трамп тоже говорит на американском и его тоже не все признают. Но это же не мешает ему оставаться американским президентом. Правда, в отличие от российского Крыма – с ограниченным сроком действия.
Впрочем, что это было в Канаде и было ли там что-то вообще, никто кроме самого Трампа не скажет. А сам Трамп пока предпочитает молчать. Ему нравится наблюдать за тем, как они на всякий случай забегали, засуетились. Невозмутима лишь его пресс-секретарь. Саре Сандерс уже второй раз за неделю после его внезапного озарения на счет возвращения России в "восьмерку" пришлось признавать, что она ни сном ни духом. Знает только, что слухи об ее отставке преувеличены. Хотя, кому она с такой осведомленностью нужна? Вряд ли Трампу.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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