Смерть через трансляцию. Украинское телевидение борется с собой

Транслировать или не транслировать матчи Чемпионата мира по футболу? Для украинского телевидения вопрос оказался сложным: и Россию видеть не хочется, и деньги терять нельзя.

Трансляция Чемпионата мира по футболу – это смерть для украинского телевидения. Так председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания говорил до того, как эти трансляции начались.

Теперь же наличие футбола в телевизоре он объясняет финансовой необходимостью. Киев подписался под это еще в 2012 году, когда и трава была зеленее, и власть на Украине была другой. С тех пор многое изменилось – в 2015 году было решено ничего не транслировать и по этому поводу не платить Европейскому союзу вещателей.

На Украине это нормально – можно просто перестать выполнять любые соглашения, ничего по ним не платить, а потом, может быть, еще и потребовать чего-нибудь от обманутых партнеров. Киев проделывает это так часто и непринужденно, что никого уже и не удивляет. Взывать к разуму бесполезно, поэтому европейские вещатели прибегли к самому действенному аргументу: Украина должна не только заплатить все, что накопилось за три года, но, если будет сопротивляться, плюс еще и штрафные санкции. В противном случае ее лишат прав на трансляцию следующего чемпионата в Катаре.

И оказалось, что когда денег и так нет, идеологические разногласия можно отодвинуть и даже "смерть общественного телевидения" потерпеть. В конце концов, на этом то самое телевидение неплохо заработает. Ведь футбол – он и есть футбол, где бы в него ни играли.

Впрочем, для особо чувствительных "патриотов" все это не может служить оправданием. Они попытались сорвать трансляцию, объяснив это борьбой с распространением идей "русского мира" среди украинцев.

Вот она, оказывается, какая, эта русская идея: смотреть, как по полю бегают египтяне и уругвайцы, французы и австралийцы, перуанцы и датчане. Знали бы они, что принимают участие в распространении влияния Кремля просто потому, что играют на поле, расположенном в России.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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