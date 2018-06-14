"Стягивают войска": пойдет ли Киев на большую провокацию во время ЧМ-2018

Украина сосредотачивает войска у границы с Россией. Но бездействует. Видимо, команды от кураторов на большую провокацию не последовало. Зато пропагандистскую игру Киев держит "стойко".

Украина развернула разнородную ударную группировку, включая штурмовую авиацию, в районе Азовского моря у границ России. И это вызывает серьезную озабоченность, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По словам парламентария, речь идет о сознательной игре Киева на западную публику во время Чемпионата мира по футболу в надежде на обострение отношений с Москвой. Шаги украинской стороны вынуждают разработать дополнительные варианты обороны полуострова, – добавил Бальбек. Впрочем, Крым уже сейчас прикрыт и с воздуха, и с воды, и с суши самыми современными системами вооружения и обороны. И муха не пролетит: меры предприняты исчерпывающие. Недавние учения в регионе ровно это и продемонстрировали. В том числе горячим головам в Киеве и за его пределами.

Некоторым украинским политикам вопреки здравому смыслу и элементарной логике, не говоря уж об инстинкте самосохранения во власти, конечно, хотелось бы большой провокации. С очень понятной целью: вовлечь в конфликт Москву, которая была бы морально обязана встать на защиту атакованных жителей Донбасса, а затем обвинить ее в агрессии и спустить на Россию "всех собак". Санкционных и прочих. В марте, во время президентских выборов в Российской Федерации, время было не слишком подходящее: распутица, грязь и прочие прелести ранней весны. Существовал огромный риск завязнуть в бездорожье и потерпеть сокрушительное и позорное поражение от самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Потому что – очередное. Однако многие эксперты с удивительной и отчасти заразительной уверенностью утверждали, что Киев двинет войска на Донбасс во время мундиаля: погода к тому времени, дескать, стабилизируется и все карты в пасьянсе сложатся. Даже называли точные сроки. Но промахнулись. Киев продолжает привычно играть на публику, не предпринимая по-настоящему масштабных действий. Команды ему не было – в этом и причина.

Европейцы явно надавили на украинскую сторону, чтобы та "не рыпалась". Возможно, в том числе и во время встречи глав МИДов "нормандской четверки". В Россию, как известно, на ЧМ приехали сотни тысяч болельщиков из Старого Света. И европейскому руководству менее всего нужно, чтобы эти люди оказались, по сути, заложниками развязанного Киевом конфликта. Но и Вашингтон, судя по всему, не отдал приказ. Тут могут быть разные версии, по какой именно причине. США до европейских болельщиков дела мало, им "фиолетово". А повод в виде чемпионата, наоборот, как нельзя более подходящий. Однако на прямой линии Владимир Путин предельно четко заявил о тяжелых последствиях, которые могут повлечь для украинской государственности провокации во время футбольных соревнований. После этих слов многие стали гадать, а что бы это могло значить на практике. Гадать чуть ли не на кофейной гуще. Но есть устойчивое ощущение, что Вашингтон и выпестованный им Киев решили этого просто не узнавать, остаться в счастливом неведении. На всякий пожарный. Чтобы не пошли прахом огромные усилия по созданию проекта "анти-Россия".

И тем не менее, если не широкомасштабные, то мелкие провокации со стороны Украины вполне возможны и, может быть, даже неизбежны. На этот счет поступают самые разные сведения. Недавно представители ДНР заявили, что видели за линией разграничения людей в форме российского спецназа. Очевидно, что украинские силовики обзавелись обмундированием "страны-агрессора" далеко не из любви к моде в стиле милитари. А совсем недавно в Донецке сообщили о готовящемся спецслужбами Украины нападении на иностранную делегацию в Донбассе. Впрочем, специальные службы республик обладают всеми необходимыми ресурсами и возможностями, чтобы поставить действенные заслоны против завуалированных попыток официального Киева или не в меру ретивых добровольческих батальонов добиться своих целей.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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