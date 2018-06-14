Они думают, что они разгадали Трампа: не подмажешь – не поедешь. Но может, они умней, чем кажутся. Хотят вписать его в нобелевские анналы до переизбрания, чтобы он с чувством исполненного долга не пошел на второй срок и оставил бы всех в покое.

"Аванс мира", или Найдет ли награда "героя" раньше, чем он ее заслужил Your browser does not support HTML5 audio

Доброе слово и Трампу приятно. А если это слово – "Нобелевка", то в день рождения оно и вовсе как пожелание здоровья, счастья и успехов в личной жизни. То есть они от него не очень-то и зависят. Номинировать президента США на премию мира в Норвегии, правда, захотели совсем не ради 14-го июня, когда он справляет 72-летие. А в благодарность за 12-е число. И пусть пока так никто и не понял, что произошло в Сингапуре, в далеком от Корейского полуострова Осло уже решили, кому принимать поздравления. Не сейчас, но на церемонии вручения Нобелевской награды в 2019-м году.

Дали бы и в 18-м, но прием заявок на него закрыли еще 31-го января. Впрочем, так Трампу даже больше понравится. Если все сойдется, то чествовать его будут под старт его очередной избирательной кампании. И хотя его выдвигают уже не впервые, сейчас, похоже – с реальной перспективой. Нобелевский комитет мира назначается парламентом Норвегии. А Партия прогресса, что задумала поощрить хозяина Белого дома, входит в правящее большинство этого парламента. Ей ли не знать, как сделать так, чтобы последний стал если и не первым, то четвертым. В смысле, чтобы 45-й президент США стал следующим нобелевским лауреатом после Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона и Барака Обамы.

В Осло признают, что награда найдет героя раньше, чем он ее заслужил. Но в оправдание себе говорят, что пока мирный процесс еще очень хрупок и совершенно не конкретен, надо делать все, чтобы он развивался. А премия, дескать, подтолкнет Трампа завершить начатое. Забыли, что Обаме это не помогло. А тут-то, получается, опять аванс. Причем человека хотят одарить за то, что он едва не спровоцировал атомную войну, хвалясь размером своей кнопки. Это как превознести уличного грабителя за то, что не рассчитал габариты своей жертвы и на всякий случай передумал с ней связываться.

Кстати, если уж на то пошло, то почему бы заодно не простимулировать и Ким Чен Ына. Ему Нобелевка нужнее. Он на эту сумму пару своих городов целый год бы кормил. Может, потому что в Осло задумали увеличить американский военный контингент, а не пригласить северокорейский. Мало норвегам того, что в 2017-м впервые после Второй мировой у них высадились морпехи чужого государства. Было их 330. Но здесь справедливо решили, что американцы – не спартанцы, поэтому и предложили Пентагону довести их число до семи сотен и расположить их у российской границы.

"Мы должны быть уверены, что солдаты НАТО получат опыт ведения боевых действий в норвежских условиях", – заявили в Минобороны. А то, что безопасней условия для боевых действий вообще не создавать, такая мысль им в голову не пришла. Это, видимо, потому что она была занята разгадкой Трампа. И они думают, что они его разгадали: не подмажешь – не поедешь. Может, конечно, они умней, чем кажутся. Хотят вписать Трампа в нобелевские анналы до его переизбрания, чтобы он с чувством исполненного долга не пошел на второй срок и оставил бы всех в покое. Но того же Обаму это не остановило.

Впрочем, их награда – их дело, на кого ее разменивать. Только при чем здесь мир, если они за это просят себе солдат. Назвали бы тогда свой приз Нобелевской премией Норвегии. Или Премией однополярного мира. И все бы поняли: потому и Трамп, что Осло дальше своего Северного полюса и не видит. А Трамп, кстати, в честь 72-летия взял отгул и на день отошел от дел. Из песни слов не выкинешь. К сожалению, день рожденья только раз в году.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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