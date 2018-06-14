Уговор дороже денег? Украина не согласна

Киев пытается обмануть всех, даже тех, кто пытается дать ему денег. Их – особенно. Причем методами младшеклассников, которые исправляют двойки в дневнике на пятерки. Как говорилось в одном хорошем мультфильме, "представляю, как рассердится папа".

С Украиной полезно иметь дело – она постоянно держит своих партнеров в тонусе. Расслабляться некогда, нужно неусыпно следить за тем, чтобы Киев не обманул: пересчитывать кубометры газа, сверять политические заявления с действительностью, вчитываться в новые законы, чтобы туда не закралось что-то неожиданное.

Украинские чиновники так преуспели в этих манипуляциях, что обманывают уже не только себя, но и друг друга. Например, собрались все в Верховной раде и в кои-то веки без мордобоя убедили депутатов проголосовать за новый антикоррупционный закон – все ведь понимают, как это важно: без этого МВФ не даст больше денег. А потом внезапно выяснилось, что в текст закралась ошибка, и теперь там написано то, за что и не голосовали вовсе.

Если верить депутату Рады от "Самопомощи" Егору Соболеву, именно так и произошло.

Причем это не просто какая-то досадная опечатка, жирное пятно или возможность двусмысленного толкования. Это то, что практически сводит на нет всю предыдущую работу законодателей по созданию независимого антикоррупционного суда. Предполагалось, что именно там продолжится рассмотрение дел из судов общей инстанции. А оказалось, что нет – бороться с коррупцией продолжат обычные судьи, которые, поговаривают, крепко связаны с властью.

А что вы думаете – Киев стремится нажиться не только на России, воруя энергоносители и требуя выплатить компенсацию за все, что пошло не так в украинской истории. Он не прочь схитрить и в отношениях с идеологически близкими ныне партнерами. С теми, кто уже и денег пообещал – в обмен всего на пару условий. Но Киеву и денег хочется, и уговор, который должен быть дороже этих самых денег, выполнять несподручно.

Интересно, насколько мелким шрифтом в документе сообщается об этой мелочи, которая вообще-то перечеркивает одну из важнейших договоренностей с МВФ. И прочитают ли это в фонде.

И все же наивно со стороны киевских властей рассчитывать на то, что им поверят на слово и расстанутся с миллиардами, не изучив внимательно, за что именно платят. Но ведь и со стороны МВФ несколько самонадеянно рассчитывать на то, что Украина возьмет, да и начнет вдруг бороться с коррупцией. Так что встретились два наивных одиночества. Возможно, именно это и поможет им прийти к взаимопониманию.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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