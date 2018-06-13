Отстал от жизни. Меркель обвинила Трампа в устаревших расчетах

И если канадского премьера Джастина Трюдо Белый дом обвинил в "ударе в спину" за то, что тот уже после драки размахивал словами, когда объявил ввозные тарифы оскорбительными и предупредил уже летевшего в самолете Трампа, что не позволит собой помыкать. То на Ангелу Меркель президенту США впору обидеться за "подзатыльник". По сути, его и отвесила, уличив того в том, что он просто не умеет считать. Точнее, делает это по старинке. Это кто еще из нас "по старинке", вправе возмутиться Трамп. Он-то – продвинутый пользователь: общается с миром через Twitter. А вот она как раз транслирует свои заявления через традиционные СМИ.
Странно, почему она это ему в лицо на саммите не сказала. А она, скорее всего, не сказала, иначе он бы ей уже ответил. Впрочем, она вообще там старалась говорить как можно меньше, чтобы не наговорить на новые сборы. Все-таки это ее автопром Трамп пригрозил обложить следующим. Вот Меркель на всякий случай и не лезла на рожон. И если бы не этот знаменитый снимок, где он сидит, сложа руки а они, в том числе и она, нависли над ним немым укором, можно было решить, что ее все устраивает. И только дома, в кругу соратников по ХДС, она отважилась на правду.
"Это ошибка, которая будет стоить ему больших денег", – ответил Трамп Трюдо анонсом продолжения "банкета". Меркель он может сказать еще проще. Опять 25. То есть процентов накрутки – только уже на ввоз немецких автомобилей. И пусть канцлерин сколько угодно обвиняет его в устаревших представлениях, это еще большой вопрос, кто из них представится раньше. В экономическом смысле этого слова.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!