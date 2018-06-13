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Отстал от жизни. Меркель обвинила Трампа в устаревших расчетах

17:0313.06.2018
08000
© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство ГерманииКанцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. 9 июня 2018Канцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. 9 июня 2018
© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство Германии
Президенту США впору обидеться на Ангелу Меркель за "подзатыльник". По сути, его и отвесила, уличив того в том, что он просто не умеет считать. Точнее, делает это по старинке. Это кто еще из нас "по старинке", вправе возмутиться Трамп.

Отстал от жизни. Меркель обвинила Трампа в устаревших расчетах
Он, конечно, из всего пытается сделать представление. Шоумен, как разведчик, тоже бывшим не бывает. Даже если он – президент. Но еще никогда его представления не называли устаревшими. Ангела Меркель – первая. Хоть и сама с опозданием. Лишь через несколько дней после провального саммита "семерки" в Канаде она уличила Дональда Трампа в его, цитата, "устаревших представлениях о расчете торгового баланса". 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Квебеке
© REUTERS / Yves Herman
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По мнению канцлерин, хозяин Белого дома считает только товары и совсем не берет во внимание сферу услуг. "Если в схему включить еще и их, то получится, что США имеет большой профицит в торговле с Европой", – цитируют Меркель немецкие масс-медиа. Таким образом, как ей кажется, она  дезавуирует аргументацию лидера Соединенных Штатов, согласно которой пошлины на сталь и алюминий из ЕС введены им для того, чтобы покрыть американский торговый дефицит в 151 миллиард долларов. 

И если канадского премьера Джастина Трюдо Белый дом обвинил в "ударе в спину" за то, что тот уже после драки размахивал словами, когда объявил ввозные тарифы оскорбительными и предупредил уже летевшего в самолете Трампа, что не позволит собой помыкать. То на Ангелу Меркель президенту США впору обидеться за "подзатыльник". По сути, его и отвесила, уличив того в том, что он просто не умеет считать. Точнее, делает это по старинке. Это кто еще из нас "по старинке", вправе возмутиться Трамп. Он-то – продвинутый пользователь: общается с миром через Twitter. А вот она как раз транслирует свои заявления через традиционные СМИ. 

Странно, почему она это ему в лицо на саммите не сказала. А она, скорее всего, не сказала, иначе он бы ей уже ответил. Впрочем, она вообще там старалась говорить как можно меньше, чтобы не наговорить на новые сборы. Все-таки это ее автопром Трамп пригрозил обложить следующим. Вот Меркель на всякий случай и не лезла на рожон. И если бы не этот знаменитый снимок, где он сидит, сложа руки а они, в том числе и она, нависли над ним немым укором, можно было решить, что ее все устраивает. И только дома, в кругу соратников по ХДС, она отважилась на правду. 

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге
© AP Photo / Evan Vucci
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Кажется, что Трампу вряд ли это понравится. Хотя, почему бы и нет. "Тебя никто за язык не тянул", – может если и не произнести вслух, то подумать президент США. Ведь из всех услуг, оказываемых Соединенными Штатами Германии, наиважнейшая – это военная услуга. И если уж Меркель настаивает на включение в расчеты этой статьи, стало быть, и оплачивать она должна ее сполна. Чего, собственно, Трамп от нее и добивается. Пока безрезультатно. Но то ли еще будет. 

"Это ошибка, которая будет стоить ему больших денег", – ответил Трамп Трюдо анонсом продолжения "банкета". Меркель он может сказать еще проще. Опять 25. То есть процентов накрутки – только уже на ввоз немецких автомобилей. И пусть канцлерин сколько угодно обвиняет его в устаревших представлениях, это еще большой вопрос, кто из них представится раньше. В экономическом смысле этого слова.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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