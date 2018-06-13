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Еще не конец, но уже неприятность: у эстонцев оказались "не те" предки

16:1513.06.2018
(обновлено: 16:16 13.06.2018)
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© AFP 2018 / Raigo PajulaЗрители празднчного концерта на День независимости ЭстонииЗрители празднчного концерта на День независимости Эстонии
© AFP 2018 / Raigo Pajula
Говорят, самые бессмысленные и беспощадные ссоры бывают между родственниками. С другой стороны, если не ссориться, то как потом мириться? Короче говоря, у Эстонии и России появился шанс.

Эстонской республике в 2018 году исполнилось 100 лет. Этот праздник отмечается широко и протяженно, всполохи праздничных салютов можно будет видеть еще до 2 февраля 2020 года, годовщины подписания Тартуского мира – еще одного столпа национального мироустройства и мировоззрения. Каждый сознательный гражданин, а также организация стараются в этот период преподнести обществу и государству свой подарок. Сотрудники Генетического фонда Эстонии, например, хотят к уже собранным 52 тысячам образцов ДНК жителей страны добавить новые 100 тысяч

Экс-президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Цель создания подобного банка генетических данных весьма позитивна и ставит перед собой задачу осуществить еще один шаг для перехода к персональной медицине и сделать тем самым население Эстонии гораздо более здоровым. Однако сам процесс исследований преподносит весьма интересные  результаты. Ученые выяснили, что эстонцы генетически гораздо ближе к русским, нежели к финнам, которых в Эстонии считают своими ближайшими родственниками. Это, конечно, полный пердюмонокль и конфуз. Как говорится, еще не конец, но все же уже неприятность.  

Быть русским в нынешней Эстонии – это по умолчанию моветон и посему, надо полагать, эта новость мало кого из представителей коренного этноса особенно обрадовала. Но и не стала предметом общественного обсуждения: все затаились в тайной надежде, что время пройдет и эта скорбная весть забудется. Хотя, надо честно признаться, в каждой эстонской семье прекрасно помнят обо всех "генетических отклонениях" от национального пути. Но предпочитают их вытаскивать из семейного архива только тогда, когда это может принести определенные дивиденды. 

Сейчас же быть именно стопроцентным эстонцем выгодно со всех точек зрения и дает неоспоримые преимущества. Это учитывается при приеме на государственную службу – данные статистики говорят о том, что в министерствах и ведомствах Эстонской республики трудятся лишь около трех процентов чиновников "некоренной" национальности. При рассмотрении проектов на предоставление пособий и грантов почти всегда вслед за солидной суммой следует эстонская фамилия. В списках награжденных президентом республики к знаковым датам неэстонские фамилии также не впечатляют своим количеством. И в этом случае даже намек на связь с Россией или ее историей может сослужить дурную службу. 

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
© AP Photo / Vitnija Saldava
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Знаю случаи, когда молодые родственники эстонцев – ветеранов  Великой Отечественной войны слезно умоляли их помалкивать о боевой юности и не надевать заслуженные награды. Такой родственник – "пятно" в национально-ориентированной биографии, а если сюда примешается еще и прадед из Тверской губернии… Свят, свят, свят!..

Все это смешно, грустно и глупо одновременно, но, тем не менее, отражает реалии нашей сегодняшней жизни. Остается утешать себя только тем, что до измерения правильности черепов еще не дошло, но ведь все может случиться, если чуть-чуть обострить обстоятельства. А к этому сейчас есть великое количество охотников.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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