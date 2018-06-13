В Прибалтике под натовцами почему-то горит земля

Странная сеть пожаров охватила Прибалтику. Да, засушливая погода. Но как-то подозрительно выборочно. Горят военные полигоны в Латвии и Эстонии. Причем во время и после натовских учений.

Каждому порядочному человеку с детства понятен один простой факт – ничто в мире не происходит просто так. Если ты искусством объяснений "не просто так" овладел, то, в принципе, можно больше ничего не читать – все объяснимо, а что не объяснимо, то официально скрывают, лгут и вообще – это кому-то нужно. Да, объяснить не можем, но мы-то что-то знаем про "не просто так". Что именно? Да неважно. Ну, что-то там "не просто так". Одно это выгодно отличает нас от тех, кто не знает, не уверен, задает наивные вопросы, ищет глупые продажные доказательства на подкупленных фотографиях, приводит сфабрикованные цифры.

В Латвии который день бушует пожар . Тушат пожарные, тушит полиция, тушат фотографы нашей столицы. Тушат давно, но не могут унять. Казалось бы, что тут такого – всякое бывает. Погода летом балует, трава пожухла, кустарник поник, окурок из форточки – и понеслось. Но нас, латвийских патриотов, обмануть практически невозможно. Мы твердо уверены, что все здесь "не просто так".

Начнем с того, что пожар бушует на военном полигоне. Нет, трава там тоже сухая. А вот случайные окурки исключены. Там порядок такой, что муха не затянется. Вход людишкам разным туда тоже запрещен. Более того, первый пожар начался во время высадки американского десанта в рамках учений.

Американцы должны были продемонстрировать, как быстро они могут прилететь в Латвию и оказать военную помощь против вероломной русской атаки. Но учения были прекращены досрочно, еще до высадки всех парашютистов, после того, как во время десантирования воспламенилось одно из транспортных средств на платформе. Машина после приземления задымилась, а потом хорошо так начала гореть на работе.

Ну как? Еще ничего не поняли? Мало? Случай? Цепь совпадений? Хорошо, добиваю: на следующий день пожар вспыхнул и на военном полигоне в Эстонии. Поэтому у нас нет никаких сомнений – это явный почерк Кремля. Скорее всего, были совершены коварные диверсионные действия: какой-нибудь пьяный десантник заснул в поле с дымящимся окурком. И так несколько раз.

Безусловно, международное сообщество должно, взявшись за руки, выразить самый решительный протест. Принятая втайне от всех в бункере Кремля тактика выжженной земли, товарищи, не только мешает проводить североатлантическому добру запланированные полезные обществу мероприятия, но и губит дружественную человеку природу, отравляет воздух и заставляет заводить единственный вертолет, который все равно с пожаром не справляется.

Россия в очередной раз нагло и открыто вмешивается в вежливые и закрытые дела других государств. Мы требуем прекратить строить второй "Северный поток", разобрать первый, а также, пока не поздно, отменить чемпионат мира. Как минимум провести перед матчами минуты молчания в память об уничтоженных прибалтийских кустарниках. Западные средства массовой информации должны синхронно выдать порцию разоблачающих статей. Побольше воды, нужно залить все ленты. Пусть утонет в них начинающийся дурацкий футбол. Пусть у них горит, пусть они, оправдываясь, тушат.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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