Наши-то портные храбрые какие… Кто грозит России из-за спины НАТО

Тоомас Хендрик Ильвес, бывший министр иностранных дел и бывший президент Эстонской республики теперь живет далеко за ее пределами, да и слава богу! Казалось бы, исчез он из политической жизни Эстонии навсегда, а вместе с ним ушли в прошлое его самолюбование и позерство, финансовая нечистоплотность и весьма странные – на удивление всей республики – семейные дела. После такой полной событий политической жизни самое время завести огородик и заниматься разведением капусты, уподобившись одному из римских императоров. Однако сидеть в теплом заморском далеке, судя по всему, господину Ильвесу поднадоело и он решил напомнить о себе, брякнув в свойственной ему манере нечто воинственно-несуразное.
Логика его рассуждений весьма тривиальна и построена на пропагандистских клише о том, что воины грозного НАТО "в случае чего" заступятся за маленькую Эстонию и разгромят коварную Россию, промчавшись на броне своих танков от стран Балтии аж до самой Сибири. То, что никому пока такое не удавалось, и все, кто в Россию с мечом приходил, от него и погибали, упомяну лишь для господина Ильвеса, скорее всего, плохо учившего историю в школе. От себя же приведу лишь один реальный и весьма неприятный для экс-президента факт. Мой хороший знакомый как-то имел возможность поговорить с представителем контингента НАТО, служившим в то время на территории Эстонии. Сидя за кружкой пива, они, как и положено солидным мужчинам, рассуждали немного о погоде, немного о женщинах, ну и, конечно, о своих профессиях. На вопрос моего любопытствующего друга о том, зачем сей бравый вояка выбрал путь воинской доблести, тот ответил искренне и открыто: "Из-за хорошей зарплаты!". Не ожидавший столь прагматичного ответа эстоноземелец поинтересовался: а будет ли этот носитель портупеи и лихо заломленного берета воевать, ежели что, с русскими? Продлить рассуждения о выборе пути до Санкт-Петербурга, а далее до Омска и Томска не удалось. Воин-чужеземец, не церемонясь, оборвал мечтателя, заявив, что в случае малейшей опасности тут же уволится из армии, так как умирать даже за хорошую зарплату не собирается.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
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