РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Наши-то портные храбрые какие… Кто грозит России из-за спины НАТО

10:0011.06.2018
07410
© РИА Новости / Илья МатусихисПерейти в фотобанкТоомас Хендрик Ильвес (в центре)Тоомас Хендрик Ильвес (в центре)
© РИА Новости / Илья Матусихис
Перейти в фотобанк
Русофобы всех мастей, особенно из числа бывших политиков, имеют отличную возможность напомнить о себе. Достаточно сделать громкий прогноз о том, как НАТО будет расправляться с Россией. Интересно, а НАТО об этом знает?

Тоомас Хендрик Ильвес, бывший министр иностранных дел и бывший президент Эстонской республики теперь живет далеко за ее пределами, да и слава богу! Казалось бы, исчез он из политической жизни Эстонии навсегда, а вместе с ним ушли в прошлое его самолюбование и позерство, финансовая нечистоплотность и весьма странные – на удивление всей республики – семейные дела. После такой полной событий политической жизни самое время завести огородик и заниматься разведением капусты, уподобившись одному из римских императоров. Однако сидеть в теплом заморском далеке, судя по всему, господину Ильвесу поднадоело и он решил напомнить о себе, брякнув в свойственной ему манере нечто воинственно-несуразное. 

Тоомас Хендрик Ильвес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эстония снаряжается в поход – отбирать сибирские земли
Вышеуказанный господин дал интервью украинскому изданию "Европейская правда", в котором, уподобившись великому военному стратегу, заявил о том, что если Россия посмеет напасть на Эстонию, то тут же потеряет "Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге". Наверное, при этих словах он грозно насупил брови, выпятил нижнюю губу и многозначительно постучал пальцем по твердому предмету, всем видом показывая, что он, конечно, знает, о чем говорит. 

Логика его рассуждений весьма тривиальна и построена на пропагандистских клише о том, что воины грозного НАТО "в случае чего" заступятся за маленькую Эстонию и разгромят коварную Россию, промчавшись на броне своих танков от стран Балтии аж до самой Сибири. То, что никому пока такое не удавалось, и все, кто в Россию с мечом приходил, от него и погибали, упомяну лишь для господина Ильвеса, скорее всего, плохо учившего историю в школе. От себя же приведу лишь один реальный и весьма неприятный для экс-президента факт. Мой хороший знакомый как-то имел возможность поговорить с представителем контингента НАТО, служившим в то время на территории Эстонии. Сидя за кружкой пива, они, как и положено солидным мужчинам, рассуждали немного о погоде, немного о женщинах, ну и, конечно, о своих профессиях. На вопрос моего любопытствующего друга о том, зачем сей бравый вояка выбрал путь воинской доблести, тот ответил  искренне и открыто: "Из-за хорошей зарплаты!". Не ожидавший столь прагматичного ответа эстоноземелец поинтересовался: а будет ли этот носитель портупеи и лихо заломленного берета воевать, ежели что, с русскими? Продлить рассуждения о выборе пути до Санкт-Петербурга, а далее до Омска и Томска не удалось. Воин-чужеземец, не церемонясь, оборвал мечтателя, заявив, что в случае малейшей опасности тут же уволится из армии, так как умирать даже за хорошую зарплату не собирается. 

Экс-президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Политолог: для прибалтийских политиков русофобия – это политический капитал
Думается, что подобного мнения придерживаются многие солдаты вооруженных сил НАТО, ныне славно проводящие время в прекрасной прибалтийской республике. Так что мечтам экс-президента сбыться явно не суждено. Во-первых, Россия нападать на Эстонию явно не собирается – и даже трудно себе представить, зачем бы ей это могло понадобиться. Ну а во-вторых – смотри предыдущий абзац. Так что идти в атаку на Северную столицу России господину Ильвесу, похоже, придется в одиночку. Хотя, конечно, проще и правильнее побывать там в качестве туриста – так и безопаснее, и дешевле. Но теперь господин бывший президент и это не сможет сделать – МИД России внес его в список нежелательных на территории страны лиц. Но он, как это говорится, сам на эту неприятность нарывался.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена