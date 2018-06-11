Наши-то портные храбрые какие… Кто грозит России из-за спины НАТО

Русофобы всех мастей, особенно из числа бывших политиков, имеют отличную возможность напомнить о себе. Достаточно сделать громкий прогноз о том, как НАТО будет расправляться с Россией. Интересно, а НАТО об этом знает?

Тоомас Хендрик Ильвес, бывший министр иностранных дел и бывший президент Эстонской республики теперь живет далеко за ее пределами, да и слава богу! Казалось бы, исчез он из политической жизни Эстонии навсегда, а вместе с ним ушли в прошлое его самолюбование и позерство, финансовая нечистоплотность и весьма странные – на удивление всей республики – семейные дела. После такой полной событий политической жизни самое время завести огородик и заниматься разведением капусты, уподобившись одному из римских императоров. Однако сидеть в теплом заморском далеке, судя по всему, господину Ильвесу поднадоело и он решил напомнить о себе, брякнув в свойственной ему манере нечто воинственно-несуразное.

Вышеуказанный господин дал интервью украинскому изданию "Европейская правда", в котором, уподобившись великому военному стратегу, заявил о том, что если Россия посмеет напасть на Эстонию, то тут же потеряет "Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге". Наверное, при этих словах он грозно насупил брови, выпятил нижнюю губу и многозначительно постучал пальцем по твердому предмету, всем видом показывая, что он, конечно, знает, о чем говорит.

Логика его рассуждений весьма тривиальна и построена на пропагандистских клише о том, что воины грозного НАТО "в случае чего" заступятся за маленькую Эстонию и разгромят коварную Россию, промчавшись на броне своих танков от стран Балтии аж до самой Сибири. То, что никому пока такое не удавалось, и все, кто в Россию с мечом приходил, от него и погибали, упомяну лишь для господина Ильвеса, скорее всего, плохо учившего историю в школе. От себя же приведу лишь один реальный и весьма неприятный для экс-президента факт. Мой хороший знакомый как-то имел возможность поговорить с представителем контингента НАТО, служившим в то время на территории Эстонии. Сидя за кружкой пива, они, как и положено солидным мужчинам, рассуждали немного о погоде, немного о женщинах, ну и, конечно, о своих профессиях. На вопрос моего любопытствующего друга о том, зачем сей бравый вояка выбрал путь воинской доблести, тот ответил искренне и открыто: "Из-за хорошей зарплаты!". Не ожидавший столь прагматичного ответа эстоноземелец поинтересовался: а будет ли этот носитель портупеи и лихо заломленного берета воевать, ежели что, с русскими? Продлить рассуждения о выборе пути до Санкт-Петербурга, а далее до Омска и Томска не удалось. Воин-чужеземец, не церемонясь, оборвал мечтателя, заявив, что в случае малейшей опасности тут же уволится из армии, так как умирать даже за хорошую зарплату не собирается.

Думается, что подобного мнения придерживаются многие солдаты вооруженных сил НАТО, ныне славно проводящие время в прекрасной прибалтийской республике. Так что мечтам экс-президента сбыться явно не суждено. Во-первых, Россия нападать на Эстонию явно не собирается – и даже трудно себе представить, зачем бы ей это могло понадобиться. Ну а во-вторых – смотри предыдущий абзац. Так что идти в атаку на Северную столицу России господину Ильвесу, похоже, придется в одиночку. Хотя, конечно, проще и правильнее побывать там в качестве туриста – так и безопаснее, и дешевле. Но теперь господин бывший президент и это не сможет сделать – МИД России внес его в список нежелательных на территории страны лиц. Но он, как это говорится, сам на эту неприятность нарывался.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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