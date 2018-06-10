Новозеландская проститутка дослужилась до английской дамы

"Я была очень удивлена, когда мне сказали, что я стану дамой". Так проститутка со стажем Кэтрин Хили отреагировала на известие о присвоении ей Ордена заслуг, притом с титулом, эквивалентным мужскому "рыцарь". "Дамой" Хили утвердила сама Елизавета Вторая. По английским традициям рекомендации кого и чем титуловать королева получает от премьер-министра. Но вот кто и как отрекомендовал премьер-министру зрелую гражданку Новой Зеландии (или она сама сумела отрекомендоваться?), неизвестно.
Между тем, заслуг у Кэтрин немало – и в профессии, которую, как подчеркивается, она оставила, и перед страной. Профессий было даже две: сначала школьная учительница, а потом уж секс-работница. Теперь в Новой Зеландии проститутки называются так. В том числе благодаря даме Хили. Вспоминая пору своих дебютов на поприще проституции, она не устает удивляться: "О нас, молодых секс-работницах, говорили очень неуважительно"! Правда, как именно, Кэтрин не сообщает – жизнь ее наладилась, скабрезности забылись. Но когда-то все было слишком горячим, в том числе и обиды, и Кэтрин начала действовать не только по прямому профилю, а и с общественным темпераментом.
В конце 80-х она создала "Коллектив проституток" (не подумайте, что это музыкальная группа), и пошла рубка в борьбе за права жриц любви. В результате самоотверженных действий занятия проституцией в Новой Зеландии легализовали, декриминализировали, реформировали и облегчили. На проституток распространили обычное трудовое право. Возможно, они проходят по статье "индивидуальная трудовая деятельность", возможно, коллективно трудиться тоже не возбраняется, главное – соблюдать "правила безопасности на рабочем месте".
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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