Новозеландская проститутка дослужилась до английской дамы

Этот британский орден вручается либо за особые заслуги перед страной, либо за выдающиеся профессиональные достижения. Так за что же получила его бывшая жрица любви?..

"Я была очень удивлена, когда мне сказали, что я стану дамой". Так проститутка со стажем Кэтрин Хили отреагировала на известие о присвоении ей Ордена заслуг, притом с титулом, эквивалентным мужскому "рыцарь". "Дамой" Хили утвердила сама Елизавета Вторая. По английским традициям рекомендации кого и чем титуловать королева получает от премьер-министра. Но вот кто и как отрекомендовал премьер-министру зрелую гражданку Новой Зеландии (или она сама сумела отрекомендоваться?), неизвестно.

Счастливая орденоноска в общении с прессой не смогла объяснить, какого рода достоинства подразумевает ее награда, – орден вручается либо за особые заслуги перед страной, либо за выдающиеся профессиональные достижения. Кэтрин просто повторяла и повторяла: "Еще несколько недель назад я бы считала, что такое невозможно", "я была просто в шоке". Ну это хотя бы самокритично.

Между тем, заслуг у Кэтрин немало – и в профессии, которую, как подчеркивается, она оставила, и перед страной. Профессий было даже две: сначала школьная учительница, а потом уж секс-работница. Теперь в Новой Зеландии проститутки называются так. В том числе благодаря даме Хили. Вспоминая пору своих дебютов на поприще проституции, она не устает удивляться: "О нас, молодых секс-работницах, говорили очень неуважительно"! Правда, как именно, Кэтрин не сообщает – жизнь ее наладилась, скабрезности забылись. Но когда-то все было слишком горячим, в том числе и обиды, и Кэтрин начала действовать не только по прямому профилю, а и с общественным темпераментом.

В конце 80-х она создала "Коллектив проституток" (не подумайте, что это музыкальная группа), и пошла рубка в борьбе за права жриц любви. В результате самоотверженных действий занятия проституцией в Новой Зеландии легализовали, декриминализировали, реформировали и облегчили. На проституток распространили обычное трудовое право. Возможно, они проходят по статье "индивидуальная трудовая деятельность", возможно, коллективно трудиться тоже не возбраняется, главное – соблюдать "правила безопасности на рабочем месте".

Вот за эти все хлопоты Кэтрин Хили и удостоилась королевской награды. Казалось бы, ну лежи уже просто так, отдыхай-почивай на лаврах. Ан нет, экс-секс-трудяга говорит, что ее работа не закончена, потому что – обратите внимание – "этот род деятельности все еще считается постыдным". Теперь Кэтрин, видимо, сосредоточится на борьбе со стыдом в обществе. Возможно, даже для убедительности и стариной, так сказать, тряхнет, чтобы раззадорить общественность личным примером. Нетрудно представить, как это польстит мужскому самолюбию клиентов. Ведь одно дело сказать – "был у девки", и совсем другое – "посетил даму с орденом". Мадам, можно взглянуть на ваш орден?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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