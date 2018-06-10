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Много воды утекло: экстремисты Украины напомнили Крыму о своем преступлении

10:0010.06.2018
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкКлумба на набережной городского пляжа в ЕвпаторииКлумба на набережной городского пляжа в Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Преступник иногда мечтает быть пойманным, чтобы получить славу и "признание" своих "достижений". Так же себя ведут и некоторые украинские активисты, напоминая о своих злодеяниях и смакуя подробности.

Хорошими делами прославиться нельзя, считала старуха Шапокляк. И кое-кто явно воспринял этот тезис всерьез и даже сделал своим жизненным кредо. Депутат Верховной рады и один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев похвастался, что из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала на полуострове якобы наступила великая сушь и начинается опустынивание.  

Чернореченское водохранилище в Байдарской долине
CC0 / Pixabay / trilka /
Крымский депутат рассказал, с чем связаны заявления в Раде о засухе в Крыму
Эти слова уже опровергли власти полуострова: они разъяснили, что сейчас в некоторых районах действительно засуха, но причины стихийные – дождей мало.  И Киев тут ни при чем (его диверсиям не сравниться с силами природы), хотя несколько лет назад блокада канала стала серьезной проблемой.  Мустафа Джемилев до сих пор с удовольствием об этом вспоминает, даже обещает снова перекрыть Северо-Крымскую артерию, если по ней вдруг потечет на полуостров живительная влага. 

Этот водный путь в свое время обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И то, что Украина заблокировала его, было бесчеловечно и чудовищно. Так чем гордиться, чем хвастаться? По сути, это было преступление против нескольких миллионов человек, за которое никто так и не понес наказания. Но, видимо, некоторые очень жаждут получить по заслугам, раз сами напоминают о содеянном. Может, хоть в этот раз международная общественность заявит о себе и своих гуманистических ценностях и признает нарушение прав крымчан? Вопрос, конечно, риторический. 

И уж окончательно ломает всякую логику и здравый смысл тот факт, что на Украине Крым официально считается "временно оккупированной территорией". Иными словами, крымчане, по мнению Киева, фактически "заложники" и "пленники агрессора" – люди, которых надо вызволить и спасти от гнета! Как при этом Джемилева за его слова о водной блокаде полуострова еще не арестовали и не посадили? Он же, выходит, пособник "преступной" России и пытался испортить Крыму жизнь! Да еще и погубить сельское хозяйство, экосистему, природу и прочее.  

Регионы России. Крым
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Политолог рассказал, зачем на Украине говорят о засухе в Крыму
На самом же деле проблем с водоснабжением полуострова нет, люди обеспечены, сельское хозяйство развивается. А сезонные проблемы из-за отсутствия осадков решаются. И России не нужно для этого захватывать континентальную часть пресловутого Северо-Крымского канала, чем уже пугают на Украине. А что еще остается делать? Крымский мост построен и функционирует, вот и стали новые байки появляться. Они Киеву нужны как вода.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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