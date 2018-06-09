РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Реальные и виртуальные праздники Петра Порошенко: душа поет!..

17:3809.06.2018
(обновлено: 18:09 09.06.2018)
16370
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент незалежной регулярно заявляет о том, что вернет Украине Крым и Севастополь, однако никак не уточняет свои геополитические абстракции. А тут вдруг взял и поздравил севастопольцев с Днем города. Что бы это значило?

Петр Порошенко решил по-особому празднично прожить 9 июня. Все-таки второй день рождения британской королевы! Поэтому первым делом – официальное сообщение в Facebook: "От имени народа Украины и от себя лично приветствую народ Великобритании и Северной Ирландии по случаю рождения королевы Елизаветы II". 

Триколор на митинге в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"В расчете на хайп". Крымский политолог о словах Порошенко про Севастополь
Разгорячив себя пожеланиями королеве крепкого здоровья, мира и счастья, Петр Алексеевич, видимо, захотел продолжения праздника и в поисках повода вдруг вспомнил про Севастополь За пять дней до торжеств по случаю 235-летия Севастополя, основанного, как известно, 14 июня 1783 года по указу императрицы Екатерины Второй, Порошенко пишет в соцсетях под заголовком "З днем мiста": "Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь – украинский город". И так Петру Алексеевичу от этой мысли сладко стало, что он приписал: "Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!" 

Президент незалежной регулярно заявляет о том, что вернет Украине Крым, вернет Севастополь, и некоторые легковерные люди могли бы подумать, что раз об этом говорится так давно и так уверенно, то счет до этого самого возвращения пошел уже на минуты. Ну прямо вот-вот и – сбылась мечта Порошенко. Однако комментарии под его твитом о Севастополе убеждают в обратном: легковерных больше нет. Скорее, увеличилось число людей, которые подозревают в Петре Алексеевиче тяжело пьющего и не контролирующего себя человека. 

Президент Украины Петр Порошенко и журналист Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Политолог: Порошенко не понимает – что можно Лондону, то не позволено Киеву
Некоторые пользователи даже жалеют его в этом состоянии: "Петя, забудь уже о Крыме. Хватит. Пиши лучше о королеве". И советуют по-дружески: "Хорош бухать)))". Советуют также приехать в Севастополь – да хоть со своим украинским флагом в руках, походить по улицам, поговорить с людьми, чтобы понять, чей этот город "был, есть и будет всегда". Или на худой конец переименовать какой-нибудь город на Львовщине в Севастополь, поднять над ним украинский флаг и играть гимн. Вот это, кстати, толковое предложение. Ведь создали же в Херсонской области украинский "Отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе",, ведь патрулируют же они там что-то виртуальное. Осталось зажмуриться и внушить себе, что, шагая по улицам Чаплинки, Каланчака и Геническа, ты маршируешь по Севастополю… 

Одно только в твите Порошенко сказано про Севастополь правильно: Севастополь – город героический. Вот об этом президенту Украины никогда не стоит забывать!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Жовто-блакитные мечты
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Жовто-блакитные мечты
Комментировать
Акценты
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
loj.1112018
порошенко, собственно, как и вся украина живет, в какой-то своей параллельной реальности.
Где они успешно воюют с Россией, где Крым это украина, где успешно проводятся реформы и есть экономический рост.
И переубеждать их бесполезно.
18:03
09.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена