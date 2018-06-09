Реальные и виртуальные праздники Петра Порошенко: душа поет!..

Президент незалежной регулярно заявляет о том, что вернет Украине Крым и Севастополь, однако никак не уточняет свои геополитические абстракции. А тут вдруг взял и поздравил севастопольцев с Днем города. Что бы это значило?

Петр Порошенко решил по-особому празднично прожить 9 июня. Все-таки второй день рождения британской королевы! Поэтому первым делом – официальное сообщение в Facebook: "От имени народа Украины и от себя лично приветствую народ Великобритании и Северной Ирландии по случаю рождения королевы Елизаветы II".

Разгорячив себя пожеланиями королеве крепкого здоровья, мира и счастья, Петр Алексеевич, видимо, захотел продолжения праздника и в поисках повода вдруг вспомнил про Севастополь За пять дней до торжеств по случаю 235-летия Севастополя, основанного, как известно, 14 июня 1783 года по указу императрицы Екатерины Второй, Порошенко пишет в соцсетях под заголовком "З днем мiста": "Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь – украинский город". И так Петру Алексеевичу от этой мысли сладко стало, что он приписал: "Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!"

Президент незалежной регулярно заявляет о том, что вернет Украине Крым, вернет Севастополь, и некоторые легковерные люди могли бы подумать, что раз об этом говорится так давно и так уверенно, то счет до этого самого возвращения пошел уже на минуты. Ну прямо вот-вот и – сбылась мечта Порошенко. Однако комментарии под его твитом о Севастополе убеждают в обратном: легковерных больше нет. Скорее, увеличилось число людей, которые подозревают в Петре Алексеевиче тяжело пьющего и не контролирующего себя человека.

Некоторые пользователи даже жалеют его в этом состоянии: "Петя, забудь уже о Крыме. Хватит. Пиши лучше о королеве". И советуют по-дружески: "Хорош бухать)))". Советуют также приехать в Севастополь – да хоть со своим украинским флагом в руках, походить по улицам, поговорить с людьми, чтобы понять, чей этот город "был, есть и будет всегда". Или на худой конец переименовать какой-нибудь город на Львовщине в Севастополь, поднять над ним украинский флаг и играть гимн. Вот это, кстати, толковое предложение. Ведь создали же в Херсонской области украинский "Отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе",, ведь патрулируют же они там что-то виртуальное. Осталось зажмуриться и внушить себе, что, шагая по улицам Чаплинки, Каланчака и Геническа, ты маршируешь по Севастополю…

Одно только в твите Порошенко сказано про Севастополь правильно: Севастополь – город героический. Вот об этом президенту Украины никогда не стоит забывать!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!