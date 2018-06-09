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Грубая калька. Как "Бухарестская девятка" подражала "Большой семерке"

17:1709.06.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в ВаршавеФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Собрались, чтобы опять наябедничать на Россию и получить от НАТО защиту от нее. Планировались все девять президентов. Но Милош Земан это дело прогулял. Взрослый человек. Что ему слушать эти бредни. А остальных клинило.

Возможно, у них и была какая-то своя логика в организации саммита "Бухарестской девятки" в Польше параллельно встрече "Большой семерки" в Канаде. Может, хотели создать через океан стереоэффект или просто усилить число антироссийских децибелов. Но получилось, что на фоне даже такой неубедительной G7 их формат выглядел, не при Си Цзиньпине будь сказано, как китайская подделка. Ну, предположим, как Pagnasony, Abibas или Dolce & Banana. Вроде и созвучно мировым брендам, но лишь грубая калька с них. Зато дешево и сердито. И ими тоже можно пользоваться. 

Солдаты польской армии и армии США во время учений НАТО Анаконда-2016 на территории Польши. 7 июня 2016
© AP Photo / Alik Keplicz
Мнение: США "поджигают фитиль" в Восточной Европе
Собственно, на это они в Варшаве и рассчитывали. Собрались-то, чтобы опять наябедничать на Россию и получить от НАТО защиту от нее. В смысле, новое расширение НАТО на себя. Польша, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия. Планировались все девять президентов. Но Милош Земан это дело прогулял. Взрослый человек. Что ему слушать бредни о том, что Москва уже "применила ядерное оружие". Именно в таких выражениях литовка Грибаускайте припомнила учения "Запад-2017". Как сама выжила-то? Видимо, только из ума. 

И это у них – коллективное бессознательное. Пояс безопасности, как называют их в альянсе. То есть, они думают, что тоже члены, а они всего лишь прикрытие для членов. Все "наши". В прошлом. С тех пор и все еще – "младоевропейцы". Сплошь выходцы из соцлагеря, они сковали себя общим ужасом в один "куст" практически сразу после возвращения Крыма домой. Сделали это именно для того, чтобы периодически вот так встречаться и хором ныть, что они тоже бывшие, а потому им тоже страшно. 

Судя по тому, сколько войск скопилось на границе с Россией, с ролью профессиональных плакальщиков они худо-бедно справляются. Поскольку в Брюсселе и Вашингтоне Станиславских нет, им охотно верят. Хотя уже и не всегда. Польше, например, в ее стремлении открыть у себя американскую военную базу для спасения от "возрастающей российской угрозы" Пентагон отказал. Вероятно, сам понимает: куда уж больше спасать-то. Еще чуть-чуть и его солдаты даже не с местными будут драться за территорию, а друг с другом. 

Американские танки Абрамс на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Политолог прокомментировал переброску войск США в Восточную Европу
Но государства, как они о себе говорят, "восточного фланга" готовы еще потесниться и потеснить своих граждан. Все для того, чтобы НАТО, как записали они в своем коммюнике, "еще больше укрепило единство в духе 360 градусов". Стиль и орфография авторов сохранены. И если перевести с их политического нерусского на геометрический, то получится, что они предлагают блоку оборот вокруг своей оси. С одной стороны, конечно, дело. Как еще доказать, что все-таки он вертится. Но только в сказке такие манипуляции превращают чудовище в человека. И то заклинание надо знать. 

Эти, правда, тоже думают, что заклинают, но на самом деле их заклинило. "Бухарестская девятка" – сокращенно "БД". То есть даже после стольких лет в НАТО они все равно в "бэдэ". И очень показательно, что сейчас они до всего договорились в Варшаве. Потому что как ни крути ты это НАТО, а даже у "Бухарестской девятки" опять выходит "Варшавский договор". Это когда все равно нужна Москва, чтобы было, от чего оттолкнуться. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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