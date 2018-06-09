Грубая калька. Как "Бухарестская девятка" подражала "Большой семерке"

Возможно, у них и была какая-то своя логика в организации саммита "Бухарестской девятки" в Польше параллельно встрече "Большой семерки" в Канаде. Может, хотели создать через океан стереоэффект или просто усилить число антироссийских децибелов. Но получилось, что на фоне даже такой неубедительной G7 их формат выглядел, не при Си Цзиньпине будь сказано, как китайская подделка. Ну, предположим, как Pagnasony, Abibas или Dolce & Banana. Вроде и созвучно мировым брендам, но лишь грубая калька с них. Зато дешево и сердито. И ими тоже можно пользоваться.
И это у них – коллективное бессознательное. Пояс безопасности, как называют их в альянсе. То есть, они думают, что тоже члены, а они всего лишь прикрытие для членов. Все "наши". В прошлом. С тех пор и все еще – "младоевропейцы". Сплошь выходцы из соцлагеря, они сковали себя общим ужасом в один "куст" практически сразу после возвращения Крыма домой. Сделали это именно для того, чтобы периодически вот так встречаться и хором ныть, что они тоже бывшие, а потому им тоже страшно.
Судя по тому, сколько войск скопилось на границе с Россией, с ролью профессиональных плакальщиков они худо-бедно справляются. Поскольку в Брюсселе и Вашингтоне Станиславских нет, им охотно верят. Хотя уже и не всегда. Польше, например, в ее стремлении открыть у себя американскую военную базу для спасения от "возрастающей российской угрозы" Пентагон отказал. Вероятно, сам понимает: куда уж больше спасать-то. Еще чуть-чуть и его солдаты даже не с местными будут драться за территорию, а друг с другом.
Эти, правда, тоже думают, что заклинают, но на самом деле их заклинило. "Бухарестская девятка" – сокращенно "БД". То есть даже после стольких лет в НАТО они все равно в "бэдэ". И очень показательно, что сейчас они до всего договорились в Варшаве. Потому что как ни крути ты это НАТО, а даже у "Бухарестской девятки" опять выходит "Варшавский договор". Это когда все равно нужна Москва, чтобы было, от чего оттолкнуться.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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