"Шестерка" не покрыла туза. Трамп "по-русски" доказал, кто в G7 главный

Вспомнив про Россию, президент США пробросил своим компаньонам проблему, на фоне которой даже его тарифы на сталь и алюминий показались им не столь существенными. Наверное, того и хотел. Ведь как заголосили.

Второй день саммита G7 в Квебеке – словно второй день свадьбы. Когда все самое интересное уже прошло. Когда тосты сказаны, песни спеты, драку заказывали, голова болит и после общего фото остались только свои. По крайней мере, Трамп обещал уехать раньше. Шороху он, конечно, накануне навел прилично. А главное, как грамотно сбил своих партнеров с толку и заставил их забыть все, что они хотели ему высказать. Еще бы. Перед самым торжественным моментом захотеть вернуть Россию в "круг избранных" – это как перед ЗАГСом вспомнить свою бывшую и предложить жить втроем.

"Нравится вам это или нет, но нам нужно управлять миром. И Россия должна быть за столом". То есть, по Трампу, чтобы тоже управлять миром. И ведь это же была не шутка. Импровизация, от которой даже Белый дом побелел – да. Троллинг, как назвали его продвинутые политологи – не исключено. Провокация, как ответили им по старинке аналитики со стажем – возможно. В любом случае он точечно пробросил своим компаньонам новую проблему, на фоне которой даже его ввозные тарифы на сталь и алюминий показались им не столь существенными. Наверное, того и хотел. Ведь как заголосили.

А он, что характерно, больше об этом – ни слова. Зачем? И так показал им, кто определяет их повестку и кто в этой колоде все-таки "туз", а кто "шестерка". При этом он вполне мог сказать: заметьте, не я это предложил – вас так называть. Это Макрон решительно собирался вычесть из "семерки" единицу. По его сценарию – хотя он очень удивится, узнав об этом – события здесь должны были развиваться как в русской карточной игре "пьяница". Это же в ней "шестерка" кроет туза. А Макрон грозил, что крыть Трампа они будут все вместе и на чем свет стоит.

Но, видимо, с самим Макроном судьба все-таки сыграла в "дурака". Немка Меркель старалась лишних слов не говорить, чтобы не наговорить лишнего. Японец Абэ на Трампа чуть ли не молится. Итальянца Конте антироссийские санкции волнуют сильнее американских пошлин. В общем, сосчитать до шести у Макрона при всем желании не получилось бы. В итоге его отдельная встреча с возмутителем спокойствия, как сказали потом пресс-люди президента США, прошла тепло и дружелюбно. А сам Дональд после нее намекнул даже на кое-какой прогресс в разрешении торговых споров. Скорее всего, на своих условиях, поскольку иные он не рассматривал.

Как бы то ни было, но вечерком вся их "семерка" собралась у костра потолковать о делах своих скорбных. Говорят, с огоньком – это потому что по старой канадской традиции. Ну-ну. Хотя на Грушинском фестивале, например, на счет традиций бы поспорили. А может, и подыграли бы коллегам от души. Не отблеском – закатом огонь в G7 пляшет. Сидят – дымят ребята и вот совсем зажглись. Ведь вроде очень близкий, а всю картину мажет. Они его за это спалить здесь собрались. Не получилось. Трамп, видимо, на всякий случай, близко к этому костру так и не подошел.

Что до саммита, то, наверное, это кстати, что прошел он в Канаде. Пусть ее флаг украшает и не фиговый листок. Но кленовым-то тоже их проблемы уже не прикроешь.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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