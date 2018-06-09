"Чудовищная угроза": США начали шпионскую войну с КНР

Не торговая война, так шпионская. США озаботились растущим шпионажем со стороны Китая. Судят за это собственных граждан и видят везде китайские "жучки". Даже поездка Дональда Трампа в Сингапур превратилась в шпионский триллер.

Полномасштабная торговая война Америки с Китаем пока откладывается: Пекин заявил о жестких и незамедлительных ответных мерах в случае чего. Так что США сосредоточились в этом смысле на европейцах и собственных соседях. Но политического противостояния двух держав – западной и восточной – никто и не думал отменять. Более того, оно нарастает и захватывает все новые сферы человеческой деятельности. Буквально на наших глазах разворачивается настоящая эпическая шпионская "сага".

Стало известно, что Белый дом и прочие ответственные ведомства поручили сотрудникам американских спецслужб уделить ключевое внимание предотвращению попыток шпионажа со стороны Поднебесной во время встречи Дональда Трампа и Ким Чем Ына в Сингапуре. Боятся слежки по-серьезному: агентам приказано предотвращать попытки китайских разведчиков нанимать осведомителей в ресторанах и барах. Помещения, где планируются переговоры лидеров, будут надежно защищены от прослушивающих устройств, вплоть до установки специальных тентов.

В инструкциях говорится, что "жучки" могут быть вмонтированы в, казалось бы, безобидные подарки, украшения, удостоверения, кредитки и пластиковые карточки отелей. Американским чиновникам также рекомендовано вынимать аккумуляторы из мобильных телефонов: в противном случае они станут объектом наблюдения и прослушки. В общем, все как в фильмах про Джеймса Бонда, только в реальной жизни. Под такие повышенные если не сказать беспрецедентные меры безопасности подведена соответствующая информационно-идеологическая база. Мол, КНР ведет мегаактивную шпионскую деятельность против Соединенных Штатов. Представитель Национальной контрразведки Дин Бойд не стесняется в выражениях: "Китай остается наиболее агрессивным актором шпионажа и использует все более сложные технологии для достижения своих целей". Что это, если не шпиономания в довольно тяжелой форме?

Уже ведь доходило до курьезов во время визита Трампа в Пекин. Тогда принимающая сторона подарила членам американской делегации сувенирные булавки. Но сотрудники службы безопасности строго-настрого запретили чиновникам заходить с этими "побрякушками" на особо охраняемую территорию. А вдруг и они нашпигованы "жучками"? Нет, соблюдать меры предосторожности, конечно, необходимо, тем более в рамках такого серьезного и, возможно, даже исторического события, как саммит США-КНДР. Китай ведь, как главный игрок в регионе, не может оставаться безучастным к договоренностям американского и северокорейского лидеров. Слишком велики ставки и риски. При этом экстраординарные антикитайские "заградительные меры" демонстрируют окончательную потерю доверия между Вашингтоном и Пекином.

Есть и другие (помимо сингапурского) яркие эпизоды, демонстрирующие отсутствие взаимопонимания и шпионскую войну между сторонами. Американская пресса пишет, что от шпионажа со стороны Китая страдают не только гражданские чиновники США, но и военные. Согласно публикациям в СМИ, в начале года китайцы взломали компьютеры компании, которая сотрудничает с военно-морским центром управления подводными лодками в Род-Айленде. И – внимание! ¬– похитили 614 гигабайт совершенно секретной информации о суперпродвинутых проектах. Сейчас в Вашингтоне ломают голову над тем, как избежать неприятных сюрпризов исходя из того простого факта, что стратегия США в случае военного конфликта с Китаем предполагает приоритетное использование как назло именно подводного флота.

Но и это не все. Присяжные признали экс-сотрудника госдепартамента США Кевина Мэллори виновным в шпионаже в пользу Китая. Этот человек, свободно владеющий китайским языком, передавал вероятному противнику документы под грифами "совершенно секретно" и "секретно". Теперь ему грозит пожизненное заключение. Этот процесс рискует стать показательным. Тем более что высокие чиновники, такие как директор ФБР, буквально один за другим заявляют о высочайших рисках, связанных со шпионажем Китая. И тут вообще-то есть рациональное зерно, хотя общая ситуация напоминает нездоровый шпионский синдром. Не секрет, что китайские общины в разных странах мира имеют очень большое влияние и весьма серьезные возможности. Не исключение и США, в которых не только проживают миллионы китайцев, но многие из них и работают на ответственных должностях. С этой проблемой придется что-то делать. Тут вряд ли ограничишься пропагандистским кино или антикитайской литературой, заполняющей книжные полки американских магазинов.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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