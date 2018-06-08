В Квебеке смеркалось. Потому что люди – как тучи. И потому что самого главного гостя все остальные достали. В смысле, до стали и до алюминия. Его б воля, он бы сюда и вовсе не приехал. Он им все уже сказал и все ввел.

Прокисший G7, или Как "Большая семерка" забродила в собственном соку Your browser does not support HTML5 audio

Франкоговорящая провинция в бывшей британской, а потом и – как до сих пор считалось неофициально – американской колонии. Премьер Канады Джастин Трюдо, вероятно, потому и выбрал Квебек для саммита "Большой семерки", чтобы кроме него еще три лидера чувствовали себя как дома. Но ни ему, ни им стены уже не помогут. Как не помогают они испорченному в закрытой упаковке продукту. Пожалуй, еще никогда формат G7 так не напоминал просроченный напиток. Во-первых, тоже в собственном соку. Во-вторых, забродил. И, что самое характерное, цельности никакой. И ценности поэтому тоже. Разложение еще не полное, но уже с выпадением в осадок.

В общем, спасибо, конечно, 37-ми процентам немцев, что высказались за возвращение "восьмерки", но нам не сюда. Эту "кислятину" уже не спасти пищевыми добавками. К тому же у нас есть свой ШОС. Почувствуйте разницу. Сейчас как раз китайский Циндао принимает. Будет масштабно и по-партнерски. А в Квебеке смеркалось. И это независимо от времени суток. Потому что люди – как тучи. Обычно у них это сопровождается жесткими столкновениями полиции с антиглобалистами. А сейчас жесткое "анти" между самими глобалистами. Только их разогнать пока никто не берется. Хотя со стороны, например, кажется, что пора.

И Трампу, похоже, так кажется. А коль нельзя разогнать их, сам уедет в субботу утром, а не во второй половине, как все. Уважительная причина. Историческая встреча с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Но только через три дня, и сам признал, что подготовка к ней завершена. Стало быть, куда торопиться. Это просто тут ему больше нечего делать. Его б воля, он бы сюда и вовсе не приехал. Он им все уже сказал и все уже ввел. Хотел было отдельно переговорить с Трюдо и тет-а-тет с Макроном, но, увидев, как они накануне обнимались, вероятно, прикусил губу.

А тут еще этот Макрон – ни стыда ни совести: то с одним, то с другим, стал грозить ему изоляцией. Дал понять, что Трамп, тот самый "мон шер Дональд", которого он по коленке гладил – не третий лишний, а седьмой. И Трюдо, этот мальчишка, туда же – называет его, великого Трампа, аргументы "смехотворными". Меркель свой немецкий нос от него воротит. От встречи с Мэй, правда, сам отказался из-за ее, как он сказал, "учительского тона". Видимо, долго подбирал синоним к слову "достала". Впрочем, они все его достали. В смысле, до стали и до алюминия. И вряд ли он им уступит в этой торговой войне. Потому что отступать ему некуда.

Короче, так себе в Квебеке раскладец-то. Поэтому и говорят, что этот G7 впервые может завершиться без итогового документа. То есть, ничего общего – даже декларации. Как будут жить дальше – никто не знает. Но испорченный сок, как правило, сливают. Хотя если и впредь держать коробку закрытой, никто и не узнает, каков он на вкус.

И в качестве послесловия. Хоккейный клуб Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" впервые в истории НХЛ выиграл Кубок Стэнли. Только с русским капитаном во главе Вашингтон сумел победить. А что, если за дело возьмется полковник?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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